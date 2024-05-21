Bir kulaklıktan çok daha fazlasını sunan Sennheiser Momentum indirime girdi

Spor yaparken müzik dinlemek, antrenmanın daha keyifli ve motive edici olmasını sağlar. Siz de sportif aktivitelerinizde müziksiz yapamayanlardansanız kaliteli bir spor kulaklığına ihtiyacınız var demektir! Her kulaklık her ortamda aynı işlevi görmez, özellikle spor gibi yoğun tempoda geçen zamanlarda ter ve suya dayanıklı, hafif, uzun süreli kullanımda rahatlık sunacak kulaklıklar andan daha fazla keyif almanızı sağlar. Size şimdi önereceğimiz kulaklık tüm bu saydıklarımızın yanı sıra, kulak içi sensörleri sayesinde kalp atış hızınızı ve vücut sıcaklığınızı da takip etmenizi sağlıyor; yani bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor! Kısa süreliğine 2000 TL indirimde olan Sennheiser Momentum Sport Bluetooth Kulaklık, spor severlerin müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyan harika bir cihaz. E daha ne duruyorsunuz, haydi ürünü incelemeye...

Sennheiser Momentum Sport Bluetooth Kulaklık

Sennheiser Momentum Sport Bluetooth Kulaklık; bir kulaktıktan çok daha fazlasını size sunar. Kulak içi sensörleri kullanarak kalp atış hızınızı ve vücut sıcaklığınızı takip etmenizi sağlar. 10 mm'lik akustik dönüştürücüsüyle spora yönelik özel ayarlar ve daha enerji verici bir deneyim için etkileyici bir bas sunar. Rüzgâr gürültüsü azaltma özelliğine sahip Aktif Gürültü Engelleme, iç veya dış mekanlarda her ortamda optimum performans için harici ses seviyelerine otomatik olarak uyumlanır. Bluetooth aracılığıyla kalp atış hızı takibi için spor saatleri, uygulamalar ve fitness ekipmanlarının yanı sıra vücut sıcaklığı takibi için Polar Flow uygulamasına erişim sağlar. Değiştirilebilir kulak kanatçıkları ve kulak uçları, uzun süreli kullanımlarda konforu artırır.

Diğer öne çıkan özellikleri

IPX4 sertifikalı kulaklık, ter ve suya karşı dayanıklıdır.

Hafif ve rahat tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda ekstra konfor sunar.

Kablosuz bağlantı özelliğiyle akıllı telefon veya diğer cihazlarla kolayca eşleştirilebilir.

Tek şarjla uzun süre kullanım imkanı sunar.

Sennheiser'in yüksek ses kalitesiyle net ve dengeli bir ses deneyimi sunar.

Arama yapma, müzik durdurma/devam ettirme gibi işlevleri kulaklıktan rahatça kontrol etmenizi sağlar.

Kulaklık askısı sayesinde boynunuza, eşyalarınıza asarak kolayca taşıyabilirsiniz.

Noise cancellation özelliği dış ortam gürültüsünü önleyerek daha net bir ses deneyimi sunar.

Farklı boy ve malzemelerde kulaklık uçları ile kullanıcıya uygun şekilde kişiselleştirilebilir.

Bu içerik 21 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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