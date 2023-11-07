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Dilan Polat gibi lüks hayatı dikkat çekmişti! Fenomen Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'ün ihraç edildiği iddiasına bakın ne dedi

07.11.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın lüks yaşamı uzun süre çok konuşuldu. Paylaşımlarında Dilan Polat’a olan benzerliği dikkat çeken ve onu taklit ettiği söylenen fenomen Özlem Altınok Öz eşinin ihraç edildiği iddiasının gündem olmasının ardından Tayyar Öz’e başarı hikayesini anlattırdı.

Dilan Polat gibi lüks hayatı dikkat çekmişti! Fenomen Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'ün ihraç edildiği iddiasına bakın ne dedi

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Dilan ve Engin Polat soruşturmasını başından beri takip eden ve konuya dair paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, geçtiğimiz günlerde Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

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'BAŞARI HİKAYESİNİ' ANLATTIRDI

Instagram’da 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Özlem Öz "Tayyar Bey sen köyde okudun abinin yanında bitirdin liseyi" dedikten sonra Tayyar Öz konu hakkında açıklama yaptı.

Öz açıklamasında "Yıl 1998. Çantamı aldım sırtıma. Çalışıyorum, kazanıyorum. Valizim sırtımda tek başıma geldim İstanbul'a. Yanımda kimse yoktu. Zor bir hayat. Dershaneye bile gitmeden Cerrahpaşa'yı kazandım. Her şeyi kendi ayaklarım üzerinde durarak yaptım. Cerrahpaşa'dan mezun olduktan sonra uzmanlık süreci başladı. Gece gündüz nöbetler... Kesinlikle istifa ederdim ama başka seçenek olmadığı için mecburen devam ettim. Aç kalmamak için... Uzmanlıktan sonra daha rahat. Arkasından mecburi hizmet. 11 yıl devlete hizmet ettim. Ardından yeşil pasaportumu aldım" cümlelerine yer verdi.

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"KLİNİĞİNİ AÇTIN VE KENDİ İSTEĞİNLE İSTİFA ETTİN"

Eşinin açıklamasına ekleme yapan Özlem Öz "Kliniğini açtın ve kendi isteğinle istifa ettin. Şimdi kendi kliniğinde görev yapıyorsun. Dışarıda ameliyatlarını yapıyorsun. Özel hastanelere gidiyorsun" dedi.

Tayyar Öz ise "Ameliyat ihtiyaç olunca yapıyorum. Ama ameliyatların maliyeti çok yüksek. Hastalar çok tercih etmiyor. Ameliyatı her zaman en sona bırakıyorum. Hastalarımızın çoğu da mutlu" yanıtını verdi.

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"SEN ÇALIŞIYORSUN ALLAH'TA NASİP EDİYOR"

Özlem Öz "Ay ne kadar güzel. Burada da güzel bir başarı hikayesi dinlemiş olduk" dedikten sonra Tayyar Öz "Şu an baktığında imkansız bir şey aslında. Cerrahpaşa'ya geleceksin hiçbir maddi destek. Ama sen çalışıyorsun Allah'ta nasip ediyor" dedi.

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