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  4. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar girişiminde mi bulundu? Açıklama geldi

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar girişiminde mi bulundu? Açıklama geldi

12.10.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. MASAK'ın yakın takibe aldığı isimlerden olan Doğu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem olmuştu. Sıla Doğu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz’daki evinden, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla bırakılan Doğu ve ailesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takibe alındı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia bulunan aileden Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddiası ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Sıla Doğu avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Avukatın açıklamasında "Rutin hayatına devam etmektedir" dendi.

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