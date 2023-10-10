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Dilan Polat'ın Ataşehir'deki polikliniğine silahlı saldırı!

10.10.2023 14:51 | Son Güncelleme:
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Son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen ve lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Dilan Polat'ın polikliniğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. İşte yaşanan olayın detayları...

Lüks hayatıyla ve kazancıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat zor günler geçiriyor. İddialarla boğuşan ve vergi kaçırdığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat’ın Ataşehir'deki polikliniğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğine silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

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Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. (DHA)


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