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  4. Banu Parlak Dilan Polat'ı suçlamıştı! 5 şüpheli tutuklandı

Banu Parlak Dilan Polat'ı suçlamıştı! 5 şüpheli tutuklandı

10.10.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın mal varlığının gündemde olduğu günlerde şarkıcı Banu Parlak, Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasının arkasında Polat ailesinin olduğunu iddia etmişti. Saldırıya dair 5 şüpheli tutuklandı.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Banu Parlak'ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanması o sırada gündem olmuş ve şarkıcı bu saldırının Dilan Polat'ın yaptırdığını söylemişti.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı. Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ekran Alıntısı

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

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Banu Parlak Dilan Polat ele

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