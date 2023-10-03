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  4. Dilan Polat'ın avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Sunucu "Az" dedi

Dilan Polat'ın avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Sunucu "Az" dedi

03.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın avukatları 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda avukatlara Polat'ın yıllık cirosu ve ödediği vergi soruldu. Avukat o sırada de diyeceğini bilemezken "7 milyon" yanıtını verdi. Sunucular ise bakın ne dedi.

Dilan Polat lüks yaşantısıyla ve hakkındaki iddialarla gündemde olmaya devam ediyor. Polat'ın avukatları son olarak 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge ve Gülşen avukatları adete köşeye sıkıştırdı.

Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de avukatlara soruldu. Dilan ve Engin Polat'ın mali avukatı Ahmet Gün önce ne diyeceğini bilemedi ardından "4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" deyince sunucular "7 milyon Dilan Polat için az, o arabalar, o hediyeler" diyerek bu rakama inanamadı.

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SUNUCULAR ŞOKE OLDU

Dilan Polat'ın avukatı konuşmasının devamında "Konuşulanlar vergilendirmez. 7 milyon ödenen verginin cirosu 100 milyon vardır, net değil" dedi.

Gülşen ve Müge ise bu rakamlara inanamadı. Gülşen konuşmasında "Her gün beşi biryerdeler, pırlantılar, bu yedi milyon az geldi" dedi.

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Dilan Polat Gülşen

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