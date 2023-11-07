Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında hangi eşyalar var? Gündem olan liste

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de içinde olduğu 12 kişi kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Lüks yaşantılarını gözler önünde yaşayarak dikkat çeken Dilan Polat, Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamadı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detayları da merak edildi. Master Haber'den Ercan Öztürk'ün haberine göre; Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ AMA...

Fenalaşan Polat, revir koğuşuna kaldırıldı. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden 'Evraklarınız yok' denilerek onay çıkmadı. Cuma günleri çocuklarıyla görüşebilecek olan Dilan Polat yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.

İnfaz koruma memurları görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Bunun üzerine Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

CEZAEVİNE GİDEN EŞYALARI GÜNDEMDE

Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin, takacağı aksesuarların listesine de ulaşıldı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabımda şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.







