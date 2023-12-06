MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafının arka planını ilk kez anlattı! O yemeğin öncesi ve sonrası da paylaştı

Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafının arka planını ilk kez anlattı! O yemeğin öncesi ve sonrası da paylaştı

06.12.2023 16:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından soruşturmanın kapsamını genişletildi ve birçok fenomen inceleme altına alındı. Sosyal medyada 'Şampiyonlar Ligi' olarak yayınlan fotoğraf karesindeki herkes soruşturmaya dahil edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir o meşhur fotoğraf karesinin arka planını ilk kez anlattı.

Tüm Türkiye bir süredir sosyal medyada tanınan isimlerin kara para aklama soruşturmasını konuşuyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçramıştı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir o meşhur fotoğraf karesinin perde arkasını ilk kez anlattı.

şampiyonlar ligi

'Şimdi konuyu en başından alalım artık cidden çok yoruldum' diyen ünlü fenomen Dilan Polat ile arkadaşlığının nasıl başladığını anlattı. Dilan Polat ile ortaklığının nasıl bittiğini de anlatan Nez Demir sosyal medyadaki o meşhur fotoğraf hakkında da açıklamalarda bulundu.

nez 1

Dilan Polat ile 2019 yılından bir karesini yayınlayan Demir; 'Şimdi bakın o fotoğrafın öncesi Milan'ın baby showerı vardı. Sonrası normal gün sonu yemeğine gidildi. Şampiyonlar ligi açıklaması ise fotoğrafı seneler önce paylaşanda bir fan sayfası zaten' dedi.

nez 2

Paylaşımlarına devam eden ünlü fenomen 'O günkü normal yemeğin videosu buyurun yani. Ne anlamlar yüklendi ama yani hak mı?' diyerek isyan etti.

nez 3

O güne dair fotoğrafları paylaşmaya devam eden Demir 'Yemekten sonra da Dilan'ın evine gitmiştik kızlarla. Bu kadar ya' ifadelerini kullandı.

nez 4

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.

Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu. Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı! Bakın her biri ne kadarmışAmerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı! Bakın her biri ne kadarmış
Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Sözleri olay olduEvlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Sözleri olay oldu
Aşk iddialarını yalanlamıştı! Nevide Çiçek mesajlarını tek tek ifşaladıAşk iddialarını yalanlamıştı! Nevide Çiçek mesajlarını tek tek ifşaladı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat nez demir engin polat sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Yarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldü

Yarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldü

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Galatasaray divan kurulu karıştı!

Galatasaray divan kurulu karıştı!

İstifa depremi sürüyor! "Üzüntüsü içindeyim"

İstifa depremi sürüyor! "Üzüntüsü içindeyim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.