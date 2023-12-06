Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafının arka planını ilk kez anlattı! O yemeğin öncesi ve sonrası da paylaştı

Tüm Türkiye bir süredir sosyal medyada tanınan isimlerin kara para aklama soruşturmasını konuşuyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçramıştı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir o meşhur fotoğraf karesinin perde arkasını ilk kez anlattı.

'Şimdi konuyu en başından alalım artık cidden çok yoruldum' diyen ünlü fenomen Dilan Polat ile arkadaşlığının nasıl başladığını anlattı. Dilan Polat ile ortaklığının nasıl bittiğini de anlatan Nez Demir sosyal medyadaki o meşhur fotoğraf hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dilan Polat ile 2019 yılından bir karesini yayınlayan Demir; 'Şimdi bakın o fotoğrafın öncesi Milan'ın baby showerı vardı. Sonrası normal gün sonu yemeğine gidildi. Şampiyonlar ligi açıklaması ise fotoğrafı seneler önce paylaşanda bir fan sayfası zaten' dedi.

Paylaşımlarına devam eden ünlü fenomen 'O günkü normal yemeğin videosu buyurun yani. Ne anlamlar yüklendi ama yani hak mı?' diyerek isyan etti.

O güne dair fotoğrafları paylaşmaya devam eden Demir 'Yemekten sonra da Dilan'ın evine gitmiştik kızlarla. Bu kadar ya' ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.

Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu. Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.







