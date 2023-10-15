Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma açıldı! Şoke eden detaylar

Dilan Polat ve ailesi lüks yaşantılarını paylaşırken bu yaşantının kaynağı sorgulanmaya başladı. Son günlerde haklarındaki iddialarla gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay yeni bir iddia ortaya çıktı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Polat ailesi ile yakınlarının tüm mal varlığına el konulması ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin karar verirdi.

4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi yada yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını ve şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılık bu talebi, suç işlendiğine ve bu mal varlıklarının suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması nedeniyle Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddelerince istedi.



