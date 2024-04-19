Dilber önce kurtlarını döktü, sonra ağlattı... İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyayı salladı

Kanal D’nin, perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturan İnci Taneleri'ne Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin yeni dansı damga vurdu.

Dilber izleyiciden tam not aldı. Ergüçlü'ye 'Özlemişiz', 'Dilber furyası başladı' gibi yorumlar yapıldı.

O SAHNE GÜNDEM OLDU

İnci Taneleri'nin bölüm sonundaki sahnesi de çok konuşuldu. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin Dilber'i terk ettiği sahne ayakta alkışlandı.

OYUNCULUKLARINA YORUM YAĞDI

Erdoğan ve Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'Oyunculuklar zirve', 'Oyunculuk der susarım', 'Herkes yer içer hesabı Dilber öder' gibi yorumlar yapıldı.