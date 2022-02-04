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Dilberay filminin galasında ortaya çıkan Arda Kural kimdir? Arda Kural ne iş yapıyor?

04.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan Dilberay filminin galasına oyuncu Arda Kural da katıldı. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları yüzünden objektiflerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Arda Kural Dilberay filminde rol aldı. Oyuncu filmin galasına da katıldı. 2000'li yılların yıldızı olan Arda Kural'ın kim olduğu ve şuan ne iş yaptığı geniş bir kitle tarafından merak ediliyor.

Dilberay filminin galasında ortaya çıkan Arda Kural kimdir? Arda Kural ne iş yapıyor?

Usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayat hikayesini anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam yapıldı. Galaya katılan oyuncu Arda Kural herkesin ilgi odağında yer aldı. Bir döneme damgasını vuran Arda Kural'ın şu sıralarda ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu. İşte Arda Kural hakkında merak edilenler...

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural, 12 Nisan 1980 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Kural, meslek lisesinde kimya bölümünü okudu. Lise sonrası tiyatroya ve oyunculuğa olan merakı sebebiyle dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. Arda Kural, 19 yaşındayken Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatrocu olarak yer aldı. Genç yaşında birçok tiyatro oyunu yazdı ve sahneledi. Oyunculuktaki yeteneği, yakışıklılığı ve yerli Leonardo DiCaprio benzetmesiyle kısa sürede televizyon dünyasını kasıp kavurdu.

1999 yılında Kral TV VJ'lerinden biri olmayı başardı. Tiyatro geçmişi olduğu için oyunculuğa da adım attı ve aynı yıl Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı'yla beraber Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde oynadı. Yer aldığı başlıca yapımlar arasında Lise Defteri, Emret Komutanım, Dur Yolcu (Atatürk rolünde) gibi diziler ve Beyza'nın Kadınları, Banyo, Gelecekten Bir Gün gibi filmleri de vardır.

ARDA KURAL NE İŞ YAPIYOR?

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.

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Arda Kural Haluk Bilginer
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