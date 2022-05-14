Dilek Birgen eski eşi Mehmet Birgen'in yeni evliliği hakkında suskunluğunu bozdu

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club’ın sahibi, 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 3’üncü eşi Dilek Birgen’den 2016’da boşanmıştı.

Birgen, 2019’da Ukrayna’nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Birgen, 4’üncü evliliğini Diana Osypenko ile Bodrum Kempinski Otel’in bahçesinde yaptı. Gelinle arasında 45 yaş fark olması dikkat çekti.

Mehmet Birgen'in eski eşi Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dilek Birgen, eski eşinin evlenmesi hakkında konuştu.

"MUTLU OLMAYI HAK EDİYOR"

Birgen, "Mehmet Bey'e mutluluklar diliyorum. Kendisiyle uzun süren bir evliliğimiz olmuştu. Mutlu olmayı sonuna kadar hak ediyor" açıklamasında bulundu.



