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Dilek Taşı dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D yayın akışı

14.09.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisi 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolde oldu dönem dizisinde 80'li yıllar anlatıyor. Heyecanla beklenen yeni yapımın günü, saati ve kanalı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Dizi her hafta perşembe akşamları yayınlanacak. Peki, Dilek Taşı dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusunun yanı sıra ikinci bölüm ekranı da oldukça merak edildi. Kanal D'de yayınlanan Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı dizisinin günü, kanalı ve ikinci bölüm detayları...

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Dilek Taşı dizisi geçtiğimiz hafta perşembe günü ilk bölümü ile ekrana geldi. Bu akşam ikinci bölüm ile ekrana gelecek olan dönem dizisi, Kanal D'de yayınlanıyor.

Dilek Taşı her hafta perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.

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DİLEK TAŞI KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.
1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri.

Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor.

Salih Bademci - Mustafa
Hazal Subaşı - Figen
Özge Özberk - Rüçhan
Ozan Dolunay - Kenan

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM

12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
01:45 Arka Sokaklar
04:15 Çemberimde Gül Oya
05:15 Kavak Yelleri

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