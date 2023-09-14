Dilek Taşı dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusunun yanı sıra ikinci bölüm ekranı da oldukça merak edildi. Kanal D'de yayınlanan Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı dizisinin günü, kanalı ve ikinci bölüm detayları...

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Dilek Taşı dizisi geçtiğimiz hafta perşembe günü ilk bölümü ile ekrana geldi. Bu akşam ikinci bölüm ile ekrana gelecek olan dönem dizisi, Kanal D'de yayınlanıyor.

Dilek Taşı her hafta perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.

DİLEK TAŞI KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri.

Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor.

Salih Bademci - Mustafa

Hazal Subaşı - Figen

Özge Özberk - Rüçhan

Ozan Dolunay - Kenan

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM

12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

01:45 Arka Sokaklar

04:15 Çemberimde Gül Oya

05:15 Kavak Yelleri



