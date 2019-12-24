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Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'a ahlaksız teklif!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da sosyal bir deney için dilenci kılığına giren CNN TURK muhabiri Sema Akbulut, Beşiktaş'ta dilendi. Kucağındaki bebek için süt isteyen Alkbulut'a kağıt toplayıcısı bir adam ahlaksız teklifte bulundu.

CNN TURK muhabiri Sema Akbulut sosyal deney için dilenci kılığına girip İstanbul Beşiktaş'ta dilendi. Kucağındaki bebeği için süt parası isteyen Akbulut'a ahlaksız bir teklif geldi.

CNN TURK muhabiri Sema Akbulut sosyal deney için gittiği Beşiktaş'ta ahlaksız teklifle karşılaştı.

'BERABER OLSAK NE DERSİN?'

Kağıt toplayıcısı bir adam dilenci kılığındaki muhabirimize evli olup olmadığını sordu. Evli olmadığı cevabını alınca "Beraber olsak ne dersin? diye sordu. "Beni de eşim bıraktı, evde oturacaksın bir şey yapmayacaksın" diyen şahıs, "Eğer istiyorsan düşün mesela" dedi.

O sırada yanlarına gelen bir genç dilenci kılığındaki muhabirimize adamın onu rahatsız edip etmediğini sordu. Gencin gelmesi üzerine kağıt toplayıcısı oradan uzaklaştı.


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Anahtar Kelimeler:
dilenci CNN Türk muhabiri sema akbulut ahlaksız teklif

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
Çok güzel teklif dilenene kadar gel benim evde otur demiş helal olsun kağıt toplayıcıya düşünceli adam mış
Kağıt toplacısıyla evleneceğine dilenir daha iyi
Sapık adam, tabi buldu Kaymak gibi kızı gel benim evde kal dedi, ah bide konuşabilseydi daha neler derdi kim bilir...
kağıt toplayıcısının sevmeye sevilmeye hakkı yokmu? neden insanları aşağılıyorsunuz?
Adam iyi niyetiyle birlikte yasayalim yani evlilik teklifi gibi bir sey..daha ne olsun
@ozmoo007 evlenelim dememiş birlikte yaşayalım demiş, büyük ihtimalle en yakın caminin pek saygıdeğer imam efendi alicenaplarını da çağırıp olayı kafasında dinen tamamlayacaktı, kafası da kızınca 3 kere boşol dedi mi bu iş tamamdır.
@levent_cil_1978 ADAM BUNU KARŞILIKSIZ DEMEDİ NİKAH KIYALIM EVLENCEM SENİNLE DE DEMEDİ
'Kanal İstanbul' projesinin Çevre raporunu itiraz dilekçesini ve yapılmasını istemediğimi Çevre bakanlığının müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz ettim.... hadi sizde...
Tamam da sen kimsin ki yunan mı
@eyurtlak senin dilekçen kabul olsaydı gökten kemik yağardı :))
@eyurtlak gereksiz yere nefesini tüketme. İstesen de istemesen de Kanal İstanbul olacaktır....
ABD kararını vermiş .yıllarca olduğu gibi itiraz edenler dinsiz vatan haini ilan edilir
@eyurtlak selam söylemeyi unutma
bende istanbullu olmayanlarin memleketine gitmesi için dilekçe vereyim .. ne oldu rant kavganız kanal istanbulda size rant yokmu o yuzdenmi çabanız..
Sazan avına mı çıktın?
münasebetsiz
Manken gibi bir kız dilencilik yapıyor, inandırıcı gelmedi, rol gereği de olsa daha inandırıcı bir kılığa bürünebilirdi...
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