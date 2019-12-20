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Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da Eyüpsultan belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde dilenirken yakalanan bir kişinin üzerinden 10 bin lira para ve 1 tane milli piyango bileti bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı zabıta ekiplerini bile şoke etti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı’nda dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G ekiplere yakalandı. M.G.’nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G’ye 153 TL para cezası kesildi. M.G’nin üzerinden çıkan 10 bin TL’ye el konularak hazineye devredildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerinin aralıksız devam ettiğini, Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan dilenci para zabıta

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu para hazineye aktarılmalı
@otobakimzekayi zaten aktarımış
ben hayatımda 10 bin lira görmedim.. Dilenci kadar olamadım valla ne aşşağılık adammışım ben kendimden utandım valla
piyango biletide almış :)
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