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Diletta Leotta doğum kilolarından kurtuldu! Bikinisiyle poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 08:33
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Bir dönem oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan sporcu spikeri Diletta Leotta, şimdilerde Beşiktaş'ın eski file bekçilerinden Karius ile beraber. Bir süre önce doğum yapan spiker bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Diletta Leotta doğum kilolarından kurtuldu! Bikinisiyle poz verdi

Can Yaman'dan ayrılan ardından Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ne yapsa adından söz ettiriyor.

Son olarak futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yaşadığı röportaj anıyla gündeme gelen güzel spiker doğum kilolalarından kurtuldu.

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Karius bile bir süre önce bebeklerini kucaklarına alan Leotta sosyal medyayı salladı.

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Doğumdan sonra spor salonundan çıkmayan güzel sunucu sosyal medyada siyah bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Güzel spikere "Sanki hiç doğurmamışsın gibi", "İnanılmazsın", "Ateş ediyorsun" yorumları yağdı.

Vitrin


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