Dilinizi damağınıza değdirin... 10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

Dilinizi damağınızın üzerinde gezdirin; düz mü hissediyorsunuz yoksa hafif bir yumruya mı rastladınız? Dünya genelinde, ağzında bu şişlikle yaşayan insanların belli bir sayıda olduğunu unutmayın! Çoğunlukla kadınlarda görülen bu kütle, semptomsuz bir kemik büyümesidir.

TikTok kullanıcısı @zoekwee, herkes gibi böyle sert bir yumruyla yaşadığının farkında değildi. Kısa bir süre önce bu durumu fark eden Zoek Wee, şu açıklamaları yaptı: ''Eşimi ve oğlumu incelediğimde bu sert şişliğe rastlamadım. Büyük bir şaşkınlık içindeydim; çünkü hiç kimsede böyle bir şeyin olduğunu duymamıştım. Olumsuz düşünceler beni sarmaya başlamıştı. Hatta, sağlığımla ilgili ters giden bir durum olduğunu bile düşünmüştüm. Doktora gitmeden önce vakit kaybetmeden araştırma yapmaya başlayınca rahatladım.''

Torus Palatinus olarak adlandırılan bu sert şişliğin bir zararı yok. Damak üzerinde bulunan bu kütlenin boyutu herkeste farklılık gösterir; 0.2-0.6 cm olarak değişir. Ortalama bir sayı vermek gerekirse, dünya nüfusunun %20 ile %30'unda Torus Palatinus var. Kadınlarda bulunma oranı yüksek olan bu kütlenin, araştırmalar sonucunda Asya kökenli kadınlarda daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu şişliğin genetik bir hikayesinin de olduğunu gösteren incelemeler de vardır.