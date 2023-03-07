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Dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri

07.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün Testi Kebabı yapılıyor. Bölümün fragmanının yayınlanmasıyla yapılacak yemeklerin tarifleri araştırılmaya başlandı. Peki Dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri...

Dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 300kal

Zuhal Topal'la Yemekteyiz deprem nedeniyle verilen ara sonrasında ekranlara döndü. Çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı yarışma programında bugünün yarışmacısı tepsi kebabı yapıyor. Tepsi kebabı tarifini merak edenler arama motorlarında tepsi kebabının en pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Tepsi kebabı tarifi ve malzeme listesini sizler için haberimizde derledik...

TESTİ KEBABI (SİNİ KEBABI) NASIL YAPILIR?

Tepsi Kebabı, kebap severleri bir araya getirecek, tadı damağınızda kalacak enfes bir tat. Büyük küçük demeden herkesin beğenisini kazanacak olan tarif, davet sofralarınıza da çok yakışacak. İşte tarifi:

MALZEMELER

  • Yarım kilo kıyma
  • 2 tane kuru soğan
  • 2 tane sivri biber
  • 1 tane kapya biber
  • 3 tane domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı isot
  • Üzerine;
  • Domates
  • Biber
  • 4 adet patates
  • Salçalı Sos İçin;
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su

TARİF

  • Kebap İçin kıymayı derin bir kap içerisine alalım.
  • Üzerine minik minik doğradığımız soğan, biber, maydanoz, kabuğunu soyup doğradığımız domates ve de baharatları ekleyip yoğuralım, malzemeler iyice karışsın.
  • Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde elimizle bastırarak döşeyelim.
  • Üzerine yuvarlak dilimlediğimiz patates, domates ve biberleri dizelim.
  • Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirelim.
  • Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır. Afiyet olsun.


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