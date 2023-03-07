Dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri

Zuhal Topal'la Yemekteyiz deprem nedeniyle verilen ara sonrasında ekranlara döndü. Çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı yarışma programında bugünün yarışmacısı tepsi kebabı yapıyor. Tepsi kebabı tarifini merak edenler arama motorlarında tepsi kebabının en pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Tepsi kebabı tarifi ve malzeme listesini sizler için haberimizde derledik...
Tepsi Kebabı, kebap severleri bir araya getirecek, tadı damağınızda kalacak enfes bir tat. Büyük küçük demeden herkesin beğenisini kazanacak olan tarif, davet sofralarınıza da çok yakışacak. İşte tarifi: