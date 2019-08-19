Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı, Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ile Emin Gürsoy'un rol aldığı filmin Saraybosna'da bulunan Ulusal Tiyatro'daki galası büyük ilgi gördü.

Prömiyer öncesi açıklama yapan Pay, filmin belgesel olarak planlandığını ancak kurmaca filme dönüştüğünü belirterek, hat sanatının imkanlarının hikayeyi biraz daha kurmaca hale götürdüğünü söyledi.

Pay, hikayeye daha iyi nüfuz edebilmek amacıyla hat sanatını "meşk ettiğini" belirterek, "Dilsiz" filminde alışılmış usta-çırak ilişkisinin dışına çıktıklarını anlattı.

Bugünü de dikkate alarak farklılık ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Pay, "Usta da belli bir değişime talip olabilir mi acaba? Her şeyiyle kamil bir usta profili değil de bu kemalatın da değişimin de devam ettiği, ustanın ustalığının yükseldiği bir usta-çırak hikayesi kurmaya çalıştık." diye konuştu.

"Benim için dünyadaki en kıymetli festival"

Filmin oyuncularından Atasever de hat sanatının kıymetinin çok anlaşılmadığını ifade ederek, filmde tasavvufla hat sanatının derinliklerini ve ne kadar önemli bir sanat olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.