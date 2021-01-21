Dim Mağarası nerede, nasıl gidilir? Dim Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021

Dim Mağarası doğal ve karstik bir mağara. Karbonik asitce zengin yağmur ve kar sularının kırık zonu boyunca Kireçtaşı kayalarını eritmesi sonucu oluşmuş. Mağaranın oluşup gelişmesinde tektoniğin de katkı sağladığı düşünülüyor. Dim Mağarası 360 m uzunluğunda, 10-15 m genişliğinde ve yüksekliğindedir. Mağara içinde çok çeşitli ve zengin damlataş oluşumları yer alıyor. Mağaranın sonunda, girişten 17 m daha derinde 200 m² su yüzeyi bulunan küçük bir göl bulunuyor. Suyun bu bölümde birikmesinin nedeni göl tabanının geçirimsiz şistlerden oluşmasından kaynaklanıyor.

Dim Mağarası Antalya ili Alanya ilçesinde bulunuyor. Alanya ilçesi Kestel beldesi üzerinden tabelaları takip ederek bireysel aracınızla mağaraya ulaşabilirsiniz. Aurıca ilçeden toplu taşıma araçları ile de gidebilirsiniz.

Dim Mağarası Türkiye'de en sık ziyaret edilen mağaralardan biri. Bulunduğu bölge itibariyle yoğun şekilde yerli yabancı turisti ağırlayan bu mağara hakkında merak ettiğiniz tüm detayları derledim.

DİM MAĞARASI TARİHÇESİ

Dim Mağarası eski çağlardan beri biliniuor ve bir bölümü çevre halkı tarafından barınak olarak kullanılıyormuş. 1986 yılında mağara ortaya çıkarıldı. MAĞTUR A.Ş. bu mağarayı turizme kazandırmak amacıyla 1996 yılında devletten kiralamış, iç ve dış alan düzenlemelerini, aydınlatma uygulamalarını tamamlayıp Eylül 1998'de hizmete açmış. Dim Mağarası, Türkiye'de özel teşebbüs tarafından turizme açılan ilk mağaradır.

DİM MAĞARASI ÖZELLİKLERİ

1998 yılında açılan mağara, Türkiye’nin ziyarete açılan ikinci büyük mağarası. Bir milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. İki ayrı koldan dağın içine doğru ilerleyen mağaranın kollarından biri 50, diğeri 360 metre uzunluğunda. Sarkıt ve dikitlerden oluşan mağaranın dip kısmında küçük bir göl bulunuyor.

Mağara, sarkıt, dikit, sütun, perde makarna ve duvar oluşumları bakımından zengindir. Mağarada Akdeniz'i, Alanya ve Alanya Kalesini izleyebilmek için seyir terası ve dürbünü bulunuyor.

DİM MAĞARASI HİKAYESİ

Ülkemizde bir çok gölün, şelalenin, tarihi yapının bir efsanesi olunca bir yere gittiğimizde buranın hikayesi ne acaba diye merak eder olduk. Hal böyle olunca Dim Mağarası efsanesi diye araştırdığımda Dim Mağarası anne ve çocuğu hikayesi olarak karşıma çıktı. Mağaranın tabanında oluşan gölün içinde bulunan bir dikitin, dikkatli bakıldığında kucağında çocuğunu taşıyan bir anne figürüne benzediği görülüyor.

DİM MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Dim Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için 18 TL. Müze kart burada geçerli değil. Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi: 09:00-18:30

Kış Dönemi: 09:00-16:30

