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Din adamının karısı güzellik yarışmasına katıldı, ortalık karıştı!

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DÜNYA  | 13.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kilise papazının karısı güzellik yarışmasına katılınca papaz Rusya’da hedef haline geldi. Birçok Rus, kilise papazını karısının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdiği için papazın cezalandırılmasını istedi.

Din adamının karısı güzellik yarışmasına katıldı, ortalık karıştı!

Rusya’nın Magnitogorsk şehrinde bir kilise papazı olan Sergiya Zotov’un eşi Oksana Zotov şehirde düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı. Mart ayında internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra 31 Mart’ta yarışmada boy gösteren Oksana Zotov elemeleri geçerek finale yükseldi. Fakat Zotov’un yarışma fotoğrafları haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden yayılınca Rusya’da yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Papaz Sergiya Zotov’un karısının yarışmaya katılım sağladığının anlaşılması üzerine şehirde yaşayanlar karısının yarışmaya katılmasına izin veren papaz Zotov’u sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Zotov ailesine karşı başlatılan eleştiriler tüm Rusya’da ana konu haline geldi. Haber siteleri papaz eşlerinin özel yaşamlarına dikkat etmesi veya özgür olması konusunda anketler yaptı.

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"TATİLE TÜRKİYE YA DA MISIR'A GİDECEĞİZ"

Yaşanan tartışmalar üzerine bir Rus gazetesine açıklama yapan Papaz Sergiya Zotov karısına sahip çıkarak, “Eşim yarışmaya internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra davet gelince yarışmaya katılmaktan vazgeçti. Fakat organizatörler yarışmaya katılım konusunda ısrarcı oldu. Ben Oksana ile 15 yıl önce tanıştım. 2 çocuğumuz var ve ayrılmayı hiç düşünmedik. Olumsuz eleştiriler yapanlar uygar anneleri hayal edemeyenlerdir. Eşim hakkında tatile gittiği söyleniyor. Eşim hiçbir yere gitmedi. Eşim ile birlikte ya Rusya içinde ya Türkiye’de veya Mısır’da tatil yaparak dinlenmek istiyoruz” dedi.

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KİLİSENİN CEZALANDIRMASI BEKLENİYOR

Güzellik yarışması krizi üzerine hem internet üzerinden tepkiler yayılırken diğer taraftan Rusya’daki kilise görevlileri de harekete geçti. Bazı papaz ve kilise görevlileri, papaz eşlerinin özel hayatlarına dikkat etmeleri gerektiğini ve eşlerine görev yaptıkları kiliselerde yardım etmeleri gerektiğini savunarak bu yaşananlardan sonra papaz Sergiya Zotov’un disiplin cezası alması gerektiğini savundu. Olumsuz tepkilerin yanı sıra olumlu tepkiler gösteren Ruslar ise Zotov ailesine destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
rusya papaz güzellik yarışması

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