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'Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu' iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.05.2024 15:56
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan matematik dersinin seçmeli olduğuyla alakalı iddiaya yanıt vererek bu iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta, matematik dersinin seçmeli ders olması söz konusu değildir.

Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bireyin bütüncül matematiksel gelişimi amaçlanmakta, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olması ve yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme potansiyelinin inşa edilmesi hedeflenmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu” iddiası doğru değildir."

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Matematik İletişim Başkanlığı cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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