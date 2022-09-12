Dinamik eş anlamlısı nedir? Dinamik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinamik sözcüğü hareketli ve enerjik anlamlarına gelir. Durgun olmayan ve devamlı hareket hâlinde olan bir şeyi veya kişiyi tanımlar. Bir kişiyi tarif ederken onun ne kadar atılgan ve dinç olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Türk Dil Kurumunda ise anlamı şu şekildedir:

Canlı, etkin, hareketli

Devimsel

Her an değişen, duruk karşıtı

Dinamik kelimesinin eş anlamlısı

Dinamik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Enerjik

Canlı

Etkin

Dinamiğin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir şeyin veya kişinin canlı ve hareketli olmasını ifade eden dinamik ve eş anlamlıları enerjik, etkin ve canlı kelimeleridir. Bu kelimelerin cümle içerisinde kullanımına birkaç örnek şu şekilde verilebilir:

Ben olsam bu rol için daha enerjik birini seçerdim ama senin tercihin.

Enerjik bir havayla odaya girince herkesin modu yükseldi.

Yeni taşındığım bu şehirde yeni arkadaşlar edinmek ve artık daha canlı ilişkiler kurmak istiyorum.

Genç ve etkin bir çocuk, neden ekibimizde olmasın ki?



