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Dinamik eş anlamlısı nedir? Dinamik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler, bir şeyi anlatırken kullanılabilecek birden fazla kelimenin varlığını gösterir. Örneğin kelime ve sözcük de eş anlamlıdır. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak eş anlamlı kelimeler bazen tam olarak aynı anlamı ifade etmeyebilir. Bu nedenle cümlenin bağlamına göre kelime seçilmelidir. Dinamik kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Peki, dinamik kelimesinin eş anlamı nedir?

Dinamik eş anlamlısı nedir? Dinamik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinamik sözcüğü hareketli ve enerjik anlamlarına gelir. Durgun olmayan ve devamlı hareket hâlinde olan bir şeyi veya kişiyi tanımlar. Bir kişiyi tarif ederken onun ne kadar atılgan ve dinç olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Türk Dil Kurumunda ise anlamı şu şekildedir:

  • Canlı, etkin, hareketli
  • Devimsel
  • Her an değişen, duruk karşıtı
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Dinamik kelimesinin eş anlamlısı

Dinamik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Enerjik
  • Canlı
  • Etkin
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Dinamiğin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir şeyin veya kişinin canlı ve hareketli olmasını ifade eden dinamik ve eş anlamlıları enerjik, etkin ve canlı kelimeleridir. Bu kelimelerin cümle içerisinde kullanımına birkaç örnek şu şekilde verilebilir:

  • Ben olsam bu rol için daha enerjik birini seçerdim ama senin tercihin.
  • Enerjik bir havayla odaya girince herkesin modu yükseldi.
  • Yeni taşındığım bu şehirde yeni arkadaşlar edinmek ve artık daha canlı ilişkiler kurmak istiyorum.
  • Genç ve etkin bir çocuk, neden ekibimizde olmasın ki?
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