Dinamik eş anlamlısı nedir? Dinamik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinamik sözcüğü hareketli ve enerjik anlamlarına gelir. Durgun olmayan ve devamlı hareket hâlinde olan bir şeyi veya kişiyi tanımlar. Bir kişiyi tarif ederken onun ne kadar atılgan ve dinç olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Türk Dil Kurumunda ise anlamı şu şekildedir:
Dinamik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bir şeyin veya kişinin canlı ve hareketli olmasını ifade eden dinamik ve eş anlamlıları enerjik, etkin ve canlı kelimeleridir. Bu kelimelerin cümle içerisinde kullanımına birkaç örnek şu şekilde verilebilir: