Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, eski takımı Shakhtar Donetsk'e kaybedince istifa etti!

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Dinamo Kiev ile Shaktar Donetsk karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Shaktar Donetsk'in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken maç sonu beklenmedik bir olay yaşandı.

LUCESCU İSTİFASINI VERDİ

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Dinamo Kiev'in 78 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu istifa etti. Böylelikle deneyimli çalıştırıcının Kiev ekibindeki serüveni 3 yılın ardından son buldu.

SÜPER LİG'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımızı da çalıştıran Rumen teknik adam, 2004-16 yılları arasında Shakhtar Donetsk ile büyük başarılara imza attıktan sonra 2020'de kendi taraftarlarının tepkisiyle Dinamo Kiev'in başına geçmişti.







