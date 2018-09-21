Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. İkinci yarının hemen başında 2-1'e gelen skorun ardından üst üste yenilen goller sonrası Fenerbahçe maçta bir anda 4-1 geriye düştü.
Dinamo Zagreb’in bulduğu dördüncü golün ardından Fenerbahçe’de moraller alt üst oldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise ortalık karıştı. Aatıf’a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak’ın üzerine yürüdü.
İkili arasında geçen sert ikili diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada yuvalanan futbolcular arasında itiş kakış başladı. Fenerbahçe’de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı’nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak’a sarı kart gösterdi.
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya
Aykut Kocaman: Geri döneceğim...
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı
Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu
Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Okuyucu Yorumları 3 yorum