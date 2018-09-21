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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 21.09.2018 00:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçın 63. dakikasında saha bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası İsmail Köybaşı ve Amer Gojak sarı kart gördü.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. İkinci yarının hemen başında 2-1'e gelen skorun ardından üst üste yenilen goller sonrası Fenerbahçe maçta bir anda 4-1 geriye düştü.

Dinamo Zagreb’in bulduğu dördüncü golün ardından Fenerbahçe’de moraller alt üst oldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise ortalık karıştı. Aatıf’a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak’ın üzerine yürüdü.

İkili arasında geçen sert ikili diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada yuvalanan futbolcular arasında itiş kakış başladı. Fenerbahçe’de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı’nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak’a sarı kart gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ismail köybaşı Amer Gojak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fb cok düşük sıradan bir takım haline geldi yazık
nerde fevev orda olay:)))
EMEK HIRSIZI FEVEV ADAM GİBİ OYNAYIP MAÇ KAZAN. KAVGA EDİCEGİNE MAÇ KAZANIN:(((
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