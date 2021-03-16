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  4. Dinamo Zagreb'in hocasına 4 yıl hapis cezası

Dinamo Zagreb'in hocasına 4 yıl hapis cezası

16.03.2021 07:38 | Son Güncelleme:
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Dinamo Zagreb'in hocasına 4 yıl hapis cezası

Dinamo Zagreb teknik direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Mamic görevinden istifa etti.

Hırvatistan'ın ünlü Dinamo Zagreb kulübünün teknik direktörü Zoran Mamic 4 yıl hapis cezası aldı.

Hırvat resmi televizyonunun haberine göre hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılan Mamic'e 4 yıl hapis cezası verildi. Kararın açıklanmasının ardından Mamic görevinden istifa etti.

İstifası sonrası açıklama yapan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi. Dinamo Zagreb 18 Mart Perşembe günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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