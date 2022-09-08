Dinç eş anlamlısı nedir? Dinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinç kelimesi dingin anlamına gelen "tınç / tinç" kökünden türemiştir. Eski Türkçede de "nefeslenmek" anlamına gelen "tın" kelimesiyle de ilişkilidir. Türkçede ilk seste görülen t- > d- değişimi sonrasında dinç hâlini almıştır. Türkiye Türkçesinde "sağlam, canlı" anlamlarını almıştır. Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bu anlamlarla aynıdır.

Dinç kelimesi yorgun ve bitkin kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Bir kişinin enerjisinin veya gücünün yerinde olduğunu belirtirken kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dinç kelimesi anlamları şu şekildedir:

Gücü ve sağlık durumu yerinde

Canlı, zinde bir biçimde

Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bu eş anlamlı kelimeler genel olarak dinç kelimesiyle aynı anlamı taşır.

Genç

Taze

Zinde

Tendürüst

Tüvana

Dincin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin farklı anlamları taşıması mümkündür. Bu sebeple eş anlamlı olduğu sözcükler de buna göre değişebilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümle bağlamına bakmak gerekir. Dinç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekildedir:

Bu sabah uykusunu almış ve taze bir şekilde uyandı.

Yaşına rağmen oldukça zinde bir kişi olduğu spor yapmasından belli oluyordu.

Ne kadar tendürüst bir vücuda sahip olduğu yaptığı işlerden belli oluyordu.

Hareketleri o kadar çevikti ki her hâlinden anlaşılıyordu genç olduğu.

Tüm tüvana adamlar bir odaya doluşmuş, gelecekleri hakkında görüşüyorlardı.



