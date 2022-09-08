EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Dinç eş anlamlısı nedir? Dinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinç eş anlamlısı nedir? Dinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski bir dil olmasından dolayı geçmişten günümüze birçok evre geçirmiştir. Her bir evreye farklı isimler verilmektedir. Eski Türkçe gibi Orta Türkçe de dilimizin bir dönemidir. Dinç kelimesi de bu dönemden günümüze gelmiştir.

Dinç eş anlamlısı nedir? Dinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinç kelimesi dingin anlamına gelen "tınç / tinç" kökünden türemiştir. Eski Türkçede de "nefeslenmek" anlamına gelen "tın" kelimesiyle de ilişkilidir. Türkçede ilk seste görülen t- > d- değişimi sonrasında dinç hâlini almıştır. Türkiye Türkçesinde "sağlam, canlı" anlamlarını almıştır. Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bu anlamlarla aynıdır.

Dinç kelimesi yorgun ve bitkin kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Bir kişinin enerjisinin veya gücünün yerinde olduğunu belirtirken kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dinç kelimesi anlamları şu şekildedir:

  • Gücü ve sağlık durumu yerinde
  • Canlı, zinde bir biçimde
Cumhur eş anlamlısı nedir? Cumhur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerCumhur eş anlamlısı nedir? Cumhur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bu eş anlamlı kelimeler genel olarak dinç kelimesiyle aynı anlamı taşır.

  • Genç
  • Taze
  • Zinde
  • Tendürüst
  • Tüvana

Dincin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin farklı anlamları taşıması mümkündür. Bu sebeple eş anlamlı olduğu sözcükler de buna göre değişebilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümle bağlamına bakmak gerekir. Dinç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu sabah uykusunu almış ve taze bir şekilde uyandı.
  • Yaşına rağmen oldukça zinde bir kişi olduğu spor yapmasından belli oluyordu.
  • Ne kadar tendürüst bir vücuda sahip olduğu yaptığı işlerden belli oluyordu.
  • Hareketleri o kadar çevikti ki her hâlinden anlaşılıyordu genç olduğu.
  • Tüm tüvana adamlar bir odaya doluşmuş, gelecekleri hakkında görüşüyorlardı.
İdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asilin eş anlamlısı nedir?Asilin eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler Paulo Dybala daniele oriana

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.