Dinç eş anlamlısı nedir? Dinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinç kelimesi dingin anlamına gelen "tınç / tinç" kökünden türemiştir. Eski Türkçede de "nefeslenmek" anlamına gelen "tın" kelimesiyle de ilişkilidir. Türkçede ilk seste görülen t- > d- değişimi sonrasında dinç hâlini almıştır. Türkiye Türkçesinde "sağlam, canlı" anlamlarını almıştır. Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bu anlamlarla aynıdır.
Dinç kelimesi yorgun ve bitkin kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Bir kişinin enerjisinin veya gücünün yerinde olduğunu belirtirken kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dinç kelimesi anlamları şu şekildedir:
Dinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bu eş anlamlı kelimeler genel olarak dinç kelimesiyle aynı anlamı taşır.
Bir kelimenin farklı anlamları taşıması mümkündür. Bu sebeple eş anlamlı olduğu sözcükler de buna göre değişebilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümle bağlamına bakmak gerekir. Dinç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekildedir: