Dini sözler: Ruhumuzu besleyen en güzel sözler

Sahabe ve evliyaların söylediği, içerisinde derin anlamlar taşıyan dini sözler asırlardır herkes tarafından kullanılır. Bu sözler özellikle dini günlerde SMS veya sosyal medya aracılığıyla sıklıkla paylaşılır. İslam alimlerinin özlü, etkili ve anlamlı dini sözlerini sizler için bir araya getirdik.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve büyük âlimler tarafından söylenen güzel dini sözleri sizler için derledik!