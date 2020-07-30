Dini sözler: Ruhumuzu besleyen en güzel sözler

Sahabe ve evliyaların söylediği, içerisinde derin anlamlar taşıyan dini sözler asırlardır herkes tarafından kullanılır. Bu sözler özellikle dini günlerde SMS veya sosyal medya aracılığıyla sıklıkla paylaşılır. İslam alimlerinin özlü, etkili ve anlamlı dini sözlerini sizler için bir araya getirdik.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve büyük âlimler tarafından söylenen güzel dini sözleri sizler için derledik!
Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.
Ne imtihanlar misafir ettim bir bilsen hiç hesapta yokken, iyi ki acımı hafifletecek dualar ezberlemişim küçükken.
Öyle ahlaklı ol ki düşmanın bile sana düşman olduğuna utansın.
Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. (Hz. Muhammed S.A.V)
Ölüm, insan için bir kıyamettir. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuş demektir. (Hz. Muhammed S.A.V)
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir R.A)
Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirilenlerdir. (Hz. Muhammed S.A.V)
Sevgin nеfrеtе dönüşmesin, sana ancak yük olur.
İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir… (Hz. Muhammed S.A.V)
Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.
İslam âlimlerinin öyle anlamlı sözleri vardır ki hem yazanın hem de okuyanın kalbine dokunur. İşte o dini sözler.
En zor ibadet gönül kazanmaktır. Sizin için çırpınan birinin, kanatlarını kırmayın. (Hz. Ömer R.A)
Ben duamın kabul olmamasından değil, dua edememekten korkarım. (Hz. Ömer R.A)
Minnet ağır bir yüktür. Kimse taşımak istemez. (Diderot)
Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.
Bazı âlimlerin Allah'ı ispat etmeye çalışmalarına şaşıyorum. Allah'ın varlığı sabittir, sen kulluğunu ispat etmeye çalış.
Üç misafir habersiz gelir; rızk, kader ve ölüm. Allah'ım rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü imanlı eyle.
Nasip; çok güzel bir ihtimaldir. Allah ne yazdıysa o olur.
Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi, haset de insanın iyiliklerini yakıp yok eder. (Hadîs-i Şerif)
Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâ’yı incitmek demektir. (Ahmed Yesevî)
Allah (c.c) ile arasını düzeltenlerin, insanlar ile arasını Allah(c.c) düzeltir.
Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez. (Hz. Muhammed S.A.V)
Kimi insan yaşadığı zorlukları bahane edip Allah'tan uzaklaşır kimi insan da yaşadığı zorlukları vesile edip Allah'a yakınlaşır.
Özellikle telefonunuzdan SMS olarak veya Whatsapp vb. uygulamalardan mesaj olarak yollayabileceğiniz dini sözler:
Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır. (Hz. Ali R.A)
Amelde takva, amelden daha zordur.
Merhameti olmayana, merhamet edilmez! (Hz. Muhammed S.A.V)
Müslüman paranın yanında da Müslüman olabilendir… (İbn-i Şirin)
Kişinin kelâmı, aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır. (Hz. Ebubekir R.A)
Dili korumak, altını ve gümüşü korumaktan daha zordur. (Muhammed İbn-i Vasi)
Kanaat etmekten hiç kimse ölmedi, hırs da hiç kimseyi zengin etmedi. (Mevlânâ)
Allah’ım, günahlarımızla bizim aramızı rahmetinle ayır. (Abdülkadir Geylani)
Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Mevlânâ)
Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali R.A)
En son ölüm gelir, yine de erken deriz. (Mevlânâ)
Hasetçiye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)
Yürekte selası okunanın dilde duası olmaz.
Ameller niyetlere göre değer kazanır. (Hz. Muhammed S.A.V)
Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma! (Hz. Ali R.A)
Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır.
Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.
Kalpten çıkıp söze dökülmüş, okuyanın kalbini titreten en etkili dini sözler:
Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi, haset de insanın iyiliklerini yakıp yok eder. (Hadîs-i Şerif)
En bedbaht, en mustarip kimse, yapacak bir işi olmayan kimsedir. (Bediüzzaman Said Nursi)
İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!
Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var.
Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günâhlarınla karartma.
Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. (Ömer bin Abdülaziz)
Hiç Kimse yalnız değildir! Kiminin ardında şeytanı vardır; Kiminin de yanında Allah(c.c)’ı.
Kabir, ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana sonraki konaklardan geçmek kolay olur. (Hadîs-i Şerif)
Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Şeyh Sadi)
Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. (Şeyh Sadi)
Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…
İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz. Ali R.A)
İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur der Mevlânâ.. Büyük İslam âlimlerinin söylediği; sadece Müslümanların değil, herkesin kulağına küpe ettiği özlü dini sözler.
Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. (İmâm-ı Gazali)
Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değil. (Bediüzzaman Said Nursi)
Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâ’yı incitmek demektir. (Ahmed Yesevî)
Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (İmâm-ı Gazali)
Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali R.A)
Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)
Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim illa edep illa edep. (Yunus Emre)
Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydebageride)
Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… (Mevlânâ)
Muhtaçken verebilen kişiden daha zengin olanını görmedim. (Hz. Ömer R.A)
Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali R.A)
Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. (Hz. Ali R.A)
İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. (İbni Haldun)
Avcı nice al (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir. (Kaşgarlı Mahmud)
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