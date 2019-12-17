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Dinozorları yok eden göktaşının Dünya'ya çarptığı gün neler yaşandı?

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Bilim insanları, 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yeryüzündeki canlıların yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor.

Dinozorları yok eden göktaşının Dünya'ya çarptığı gün neler yaşandı?

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yeryüzündeki canlıların yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor.

Texas Üniversitesi öncülüğünde araştırmayı yürüten ekip, Meksika Körfezi'nin derinliklerindeki kayalardan sondaj yoluyla çıkarılan 130 metrelik bir kesitin içerdiği tortuları inceledi.

Dinozorların bu göktaşı çarpması sonucu yok olduğu ve memelilerin yükselişe geçtiği biliniyor.

Göktaşı çarpmasının etkisinin 2. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasının 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor.

Göktaşı, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpmış ve burada 200 km çapında bir krater oluşturmuştu.

Jeologlar göktaşı çarpması sonucu oluşan Chicxulub Krateri'ni 1991'de keşfetti.

Çarpmanın dev bir tsunamiye ve 1500 km uzaklarda bile meydana gelen yangınlara neden olduğu biliniyor.

CHICXULUB KRATERİ - DÜNYA'DA YAŞAMI DEĞİŞTİREN GÖKTAŞI

  • 12 km çapında bir göktaşı Dünya'ya çarpıp 100 km çapında ve 30 km derinliğinde bir çukur oluşturdu.
  • Daha sonra bu çukurun kenarlarının da çökmesiyle kraterin genişliği 200 km'ye yayıldı, derinliğinden ise birkaç km kaybetmiş oldu.
  • Kraterin merkezi geri tepme yoluyla tekrar çökerek bir iç halka oluşturdu.
  • Bugün kraterin büyük kısmı kıyı açıklarında, 600 metre tortunun altında kalmış durumda.
  • Karada kalan kısmı ise kireç taşı ile kaplanmış bir halde, ama kenarlarında oluşan obrukların meydana getirdiği kavis krateri belirgin kılıyor.

Göktaşı çarpması etkisiyle oluşan kraterin kenarlarındaki obruklardan biri

130 METRELİK KESİT NE İÇERİYOR?

İngiliz ve Amerikalı araştırmacıların önderliğinde bir ekip 2016'da bu kraterde haftalarca sondaj çalışmaları yapıp olaya ışık tutmuştu.

Ekip, kraterin Chicxulub Limanı açıklarında bugüne kadar en iyi korunmuş haliyle kalan bölgelerinden birinde yaptığı sondajda 66 milyon yıl öncesinin izlerini taşıyan uzun bir kaya numunesi çıkarmıştı.

Bunun 130 metrelik kısmı, jeologların Senozoik Çağ (Memeliler Çağı) olarak adlandırdığı dönemin ilk gününe ait kalıntıları içeriyordu.

Chicxulub Krateri'nden alınan kaya örneği

SIĞ DENİZ SUYU ÇEKİLMİŞ OLABİLİR

Bilim insanları bu kesitin içeriğinden yola çıkarak göktaşı çarpmasının hemen ardından olup bitenlere dair ayrıntılı fikir sahibi olunabileceğini söylüyor.

130 metrelik kesitin alttaki 20 metresi camsı molozlar içeriyor. Bu kısım, çarpmayı izleyen saniye ve dakikalarda kraterin dibine yayılmış ve çarpma sonucu ortaya çıkan ısı ve basınçla erimiş kayadan oluşuyor.

Bunun üzerindeki kısım ise erimiş kaya parçaları içeriyor. Çarpma sonrası meydana gelen patlamalarda sıcak madde üzerine deniz suyunun sıçramasıyla meydana gelen parçacıklar bunlar.

Çarpmayla bölgedeki sığ deniz suyunun önce çekildiği, sonra geri geldiğinde sıcak maddelerle temas edip şiddetli reaksiyonlara neden olduğu tahmin ediliyor. Tıpkı yanardağlarda magmanın deniz suyuna karışmasıyla görülen tepkimeler gibi.

Bu aşama birkaç dakika ile bir saate kadar sürmüş olabilir. Ancak su gelmeye devam edip krateri doldurduğu için, kesitin üstteki 80-90 metrelik kısmı suyla gelen her türlü molozu ve ardından yağmurla inen daha ince tortuları içeriyor.

Bunlar çarpmayı takip eden birkaç saate tekabül ediyor.

Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nın uzaydan görünümü

TSUNAMİNİN TAŞIDIĞI KALINTILAR

Kesitin en üst tabakası ise çarpmanın ardından yaşanan tsunaminin izlerini taşıyor.

Bilim insanları, çarpmanın dev dalgalara yol açtığını ve bu dalgaların kraterden yüzlerce km ötelere ulaştığına inanıyor. Ancak giden dalgalar dönüşte o bölgelerden molozlar getiriyor. 130 metrelik kesitin en üst katmanını da işte bunlar oluşturuyor.

Texas Üniversitesi'nden Profesör Sean Gulick tüm bunların çarpmanın ilk gününe tekabül ettiğini söylüyor. "Tsunami jet hızıyla hareket eder. Dalgaların dışa doğru yayılması ve geri gelmesi için 24 saat iyi bir süre" diye açıklıyor.

Profesör Gulick'in ekibi, çarpma nedeniyle oluşan tsunami konusundaki yorumlarına güveniyor. Zira üst katmandaki tortular toprak izleri ve çarpmanın etkisiyle meydana gelen yangınların kalıntısı olarak kömür içeriyor. Tüm bunlar geri dönen dalgalarla kratere taşınıyor.

Dinozorların ölümü

HAVAYA YAYILAN SÜLFÜR

Ama ilginç olan şey 130 metrelik kesitin hiçbir yerinde sülfüre rastlanmaması. Oysa göktaşının, yaklaşık yarısı sülfür (kükürt) içeren minerallerden oluşan deniz tabanına da çarpmış olması gerekiyor.

Bu sülfürün dışarı atılmış veya buharlaşmış olduğu tahmin ediliyor. Bu ise dinozorların ortadan kalkmasıyla ilgili yaygın teoriyi desteklemiş oluyor.

Suyla karışan ve göğe yükselen bu kadar sülfürün iklimin soğumasına neden olduğu ve bitki ve hayvanların yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığı tahmin ediliyor.

Profesör Gulick'e göre, "100 gigaton (milyar ton) sülfürün atmosfere girmesi hava sıcaklığında 25 santigrat derecelik bir düşüşe neden olur ve bu en az 15 yıl boyunca devam eder. Bu ise dünyanın birçok bölgesinde sıcaklığın donma noktasının altına düşmesi anlamına gelir."

Gulick, göktaşı çarpması sonrasında ise 325 gigaton sülfürün atmosfere yayıldığını söylüyor.

Uzun yıllar aşırı boyutlara varan bu iklim değişikliği ise dinozorların sonu olmuş, memeliler ise bu dönemden sağlam çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dinozor dünya göktaşı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Maşallah ne göktaşıymış be sadece dinazorları öldürmüş ama aslan kaplan maymun zürafa lara birşey olmamış haa birde maymundan gelmiş insancıklar a birşey olmamış baksanıza halen daha ayaktalar
@polat_ozkan_1976 dinazorlar için özel üretilmiş göktaşlı ile nesillerine son verilmiş. insanlar da niye maymundan geliyor anlamadım.. yavaş yavaş evrilmiş de tüylerini dökmüş de akıllanmışlar da falan da filan.. kimi de diyor insanlar balıktan türemiş. kendimiz olamıyoruz bi türlü illa bi hayvan olmak mı lazım. çam ağacı eskiden de çam ağacıydı yani. zeytinden mi türemiş yoksa
@polat_ozkan_1976..............66 milyon yıl önce yaşanan diyor insan portakalda vitamindi o zaman........
dinazorları göktaşının yok ettiği sadece bir teori. yıllarca piramitleri uzaylılar yaptı demişlerdi. yarın öbür gün bişey çıkar bu teori de yıkılır.
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