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Diogo Jota: "Biz şampiyon olacağız"

17.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un Portekizli golcüsü Diogo Jota, Premier Lig'deki şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Yıldız futbolcu, Manchester City'i geçeceklerini iddia etti.

Diogo Jota: "Biz şampiyon olacağız"
Diogo Jota

Diogo Jota

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un hücum oyuncusu Diogo Jota, takımının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını açıkladı.

Şampiyonluk için her şeyin kendilerine bağlı olduğunu dile getiren Portekizli yıldız, "Ocak ve şubat ayları bizim için çok zorlu geçti ama o süreci atlattık. Artık her şey bize bağlı. 9 maçımız var ve bu maçların hepsine final gözüyle bakıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inancım yüksek." ifadelerini kullandı.

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve
2 mağlubiyetlik bir istatistik yakalayarak lider Manchester City'nin 1 puan gerisinde 69 puanla 2. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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