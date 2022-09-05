Dipten Gelen filmi, 2022 Amerikan korku gerilim filmidir. Başrolünde James Tupper ve Alicia Silverstone gibi ünlü isimler yer alıyor. Dipten Gelen filmi, Orlando, Florida'daki Universal Studios ve Full Sail Üniversitesi'nde çekildi. Peki Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...
Bir kadın ve yaralı kocası, tropik bir fırtınanın ardından denizde mahsur kalır. Çaresiz ikili, köpekbalıklarının olduğu sularda hayata tutunma savaşı verir.
Alicia Silverstone - Jaelyn
James Tupper - Kyle
Deirdre O'Connell - Anne
Danny Chung - Balıkçı
Jennifer Mudge - Lizzie
Kha Mai - Tur Rehberi
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