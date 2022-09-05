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Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi?

05.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında yer alarak seyircilerle buluşan yabancı yapım Dipten Gelen dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dipten Gelen filmi, Requin, Le-Van Kiet tarafından yazıldı ve yönetildi. Peki Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...

Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Dipten Gelen filmi, 2022 Amerikan korku gerilim filmidir. Başrolünde James Tupper ve Alicia Silverstone gibi ünlü isimler yer alıyor. Dipten Gelen filmi, Orlando, Florida'daki Universal Studios ve Full Sail Üniversitesi'nde çekildi. Peki Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...

DİPTEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?

Bir kadın ve yaralı kocası, tropik bir fırtınanın ardından denizde mahsur kalır. Çaresiz ikili, köpekbalıklarının olduğu sularda hayata tutunma savaşı verir.

DİPTEN GELEN OYUNCULARI KİM?

Alicia Silverstone - Jaelyn
James Tupper - Kyle
Deirdre O'Connell - Anne
Danny Chung - Balıkçı
Jennifer Mudge - Lizzie
Kha Mai - Tur Rehberi


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sinema film
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