Dipten Gelen filmi, 2022 Amerikan korku gerilim filmidir. Başrolünde James Tupper ve Alicia Silverstone gibi ünlü isimler yer alıyor. Dipten Gelen filmi, Orlando, Florida'daki Universal Studios ve Full Sail Üniversitesi'nde çekildi. Peki Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...

DİPTEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?

Bir kadın ve yaralı kocası, tropik bir fırtınanın ardından denizde mahsur kalır. Çaresiz ikili, köpekbalıklarının olduğu sularda hayata tutunma savaşı verir.

DİPTEN GELEN OYUNCULARI KİM?

Alicia Silverstone - Jaelyn

James Tupper - Kyle

Deirdre O'Connell - Anne

Danny Chung - Balıkçı

Jennifer Mudge - Lizzie

Kha Mai - Tur Rehberi



