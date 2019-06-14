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Direksiyon başında korku dolu anlar! Facia son anda önlendi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bu sırada yanında oturan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Tedaviye alınan şoför, yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan 7 çocuk babası Şahabettin Eneç yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada Eneç'in yanında oturan, işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak otobüsü durdurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneçi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camiinde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli halk otobüsü kalp krizi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin. İlk yardım çok önemli bu yüzden orada biri temel yaşam desteği ( kalp masajı) yapmayı bilseydi o rahmetliyi hayata döndürebilme şansları olurdu belkide ambulans gelene kadar.
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