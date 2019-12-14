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Direksiyon başında sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ ARI Teknokent’te yer alan teknogirişim şirketi PIXSelect ile geliştirdiği ortak bir projeyle, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.

Direksiyon başında sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek

İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM, test laboratuvarlarında ileri teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisine yönelik önemli hizmetlerini sürdürüyor.

İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent’te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim şirketiyle birlikte Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor.

BİG DATA'YI İŞLEYEREK FİRMALARA SUNACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, geçen ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir big data ortaya çıkardığını belirterek, “İşte bu big data'yı, işlemek üzere teknogirişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. ‘Yapay Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme’ projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız.” ifadelerini kullandı.

YERLİ TEKNOGİRİŞİM PIXSELECT

PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını aktararak, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM'a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İTÜ OTAM sigara sürücü direksiyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Millet neler geliştiriyor neler bizimkilerin uğraştıkları şeylere bak, yapay zeka ile uğraşmak için önce kendini dene!
Sigara alışkanlığı çok kötü bir olay on iki sene evvel bıraktım içmiyorum sigara içen birisi dahi yanımdan geçse kokusundan nefret ediyorum ama tiryakinin halini en iyi anlayanlardanım Vatandaşa sigara içilmeyen yerleri değilde içilecek yeri söyleyin ceza vermeden içsin sigarasını. Özel araç da yasaklandı peki kamyoncu arkadaş ne yapacak sigara içmeden yol o yollar bitmez durup durup içecekse 6 saatlik yol 10 saate çıkar
Devletin tek uğraşı Vatandaşına tuzak kurup soymaya çalışmak olmamalı Sigara ise derdiniz Tüm Türkiyede Sigarayı uyuşturucu madde kapsamına alın Üretimini ve satışını yasaklayın ( SIKIYORSA )
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