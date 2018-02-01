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Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm izle: Sultan'ın hayatı tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı)

DİZİ HABERLERİ | 01.02.2018 08:42 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü dün akşam TRT 1 ekranında heyecanla izlendi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde, Ares ve Titan'ı takip eden Atsız Bey, bu ikilinin saldırısı ile şehit olurken Hayme Ana öldü mü merak ediliyor. 105. yeni bölüm fragmanında Ares'i yakalayan Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in foyasını ortaya çıkarmak için yola çıkmıştır. Fakat Sadettin Köpek, Sultan'a bir tuzak kuruyor. İşte Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü ve 105. yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm izle: Sultan'ın hayatı tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı)

Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü, hayranlarını TRT 1 ekranlarına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde Artuk Bey ile Maria'nın evlenmesi ile sevinilirken Hayme Ana'nın bir anda yıkılması herkesi telaşlandırdı. Peki Hayme Hatun öldü mü? Baskında yaralı olarak kurtulan ve Titan ile buluşan Ares'i takip eden Atsız Bey, bu ikilinin arasında tek başına kaldı ve hayatını kaybetti. Son bölümden sonra ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı da merak uyandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragmanı tahminleri...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Karacahisar Kalesi'ni fethedilmesi sonrasında Bilecik Tekfuru, komutanını Ertuğrul Bey'e gönderir ve kaleyi onlara teslim etmesini ister. Fakat Ertuğrul Bey bu teklifi, "Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız." diyerek geri çevirir. Komutan ise Ertuğrul Bey'in bu sözleri üzerine, bunun yeni bir savaşa sebep olacağını söyler.

Diğer yandan Atsız Bey'in Ares'i takibi sürmektedir. Ares, kaleden yaralı olarak kaçtıktan sonra Titan ve askerleri ile gizli bir yerde buluşuyor. Bunları anbean takip eden Atsız Bey, adamlar tarafından farkedilmesi üzerine kaçmaya başlar. Fakat Ares ve Titan başta olmak üzere peşlerine düşerler. Ares'in attığı ok ile bacağından yaralanan Atsız Bey, daha sonra Ares ve Titan ile verdiği mücadelesinde hayatını kaybetti ve şehit oldu.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde Sultan tarafından gönderilen emir ile Karacahisar Kalesi, Söğüt ve Domaniç, Ertuğrul Bey'in idaresi altına bırakılır. Bu mektubu Sadettin Köpek'e yazdırır. Sadettin Köpek, bu olay sonrasında Sultan'ı öldürme planını hızlandırır. Final sahnesinde ise Ertuğrul Bey, diğer oba beylerinin biatlarını kabul ettikten sonra Artuk Bey ile Maria'nın evlenmesini müjdeler. Fakat bu mutlu olay sırasında Hayme Ana, olduğu yere yıkılır. Herkesin telaşlı bakışları arasında Hayme Ana ile Ertuğrul Bey arasında geçen konuşma, izleyenleri üzüntüye boğar. Hayme Hatun öldü mü merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü izlemek için tıklayınız

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı da heyecanla izlendi. Birçok sahnesi ile merak uyandıran yeni bölüm fragmanında Hayme Ana'nın durumu ile bir görüntü olmaması şüpheleri artırdı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ares'in yakalandığı görülüyor. Ertuğrul Bey, Ares'i Sultan Aladdin'e götürmek için yola çıkıyor. Amacı, Ares ile Sadettin Köpek'in birlikte düzenlediği bütün entrikaları ortaya çıkarmaktır. Diğer yandan Sadettin Köpek, Sultan'a karşı hain bir tuzak hazırlamaktadır. Hediye gelen bir sandığın içine kurulan oklu mekanizma, kapağın açılması ile fırlayacak şekilde yerleştirir. Ve Sadettin Köpek, sandıkların üzerindek isimleri değiştirir. Bu hediyelerden biri de Ertuğrul Bey tarafından gönderilmiştir. Böylece, Sadettin Köpek, Sultan'ın öldürülmesinde Ertuğrul Bey'i mesul tutacaktır. Sadettin Köpek'in bu planı tutacak mı? Sultan ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı...

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