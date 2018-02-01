Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm izle: Sultan'ın hayatı tehlikede! (Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı)

Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü, hayranlarını TRT 1 ekranlarına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde Artuk Bey ile Maria'nın evlenmesi ile sevinilirken Hayme Ana'nın bir anda yıkılması herkesi telaşlandırdı. Peki Hayme Hatun öldü mü? Baskında yaralı olarak kurtulan ve Titan ile buluşan Ares'i takip eden Atsız Bey, bu ikilinin arasında tek başına kaldı ve hayatını kaybetti. Son bölümden sonra ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı da merak uyandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragmanı tahminleri... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Diriliş Ertuğrul son bölümde; Karacahisar Kalesi'ni fethedilmesi sonrasında Bilecik Tekfuru, komutanını Ertuğrul Bey'e gönderir ve kaleyi onlara teslim etmesini ister. Fakat Ertuğrul Bey bu teklifi, "Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız." diyerek geri çevirir. Komutan ise Ertuğrul Bey'in bu sözleri üzerine, bunun yeni bir savaşa sebep olacağını söyler.

Diğer yandan Atsız Bey'in Ares'i takibi sürmektedir. Ares, kaleden yaralı olarak kaçtıktan sonra Titan ve askerleri ile gizli bir yerde buluşuyor. Bunları anbean takip eden Atsız Bey, adamlar tarafından farkedilmesi üzerine kaçmaya başlar. Fakat Ares ve Titan başta olmak üzere peşlerine düşerler. Ares'in attığı ok ile bacağından yaralanan Atsız Bey, daha sonra Ares ve Titan ile verdiği mücadelesinde hayatını kaybetti ve şehit oldu. Diriliş Ertuğrul 104. son bölümde Sultan tarafından gönderilen emir ile Karacahisar Kalesi, Söğüt ve Domaniç, Ertuğrul Bey'in idaresi altına bırakılır. Bu mektubu Sadettin Köpek'e yazdırır. Sadettin Köpek, bu olay sonrasında Sultan'ı öldürme planını hızlandırır. Final sahnesinde ise Ertuğrul Bey, diğer oba beylerinin biatlarını kabul ettikten sonra Artuk Bey ile Maria'nın evlenmesini müjdeler. Fakat bu mutlu olay sırasında Hayme Ana, olduğu yere yıkılır. Herkesin telaşlı bakışları arasında Hayme Ana ile Ertuğrul Bey arasında geçen konuşma, izleyenleri üzüntüye boğar. Hayme Hatun öldü mü merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.