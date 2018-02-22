Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle: Şok sahne: Sultan, Ertuğrul Bey'i tutuklatıyor! (Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm nefesleri kesti. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde Sadettin Köpek'in akibeti ne olacak diye merak ediliyordu. Mahperi'nin ricası ile Sadettin Köpek hakkındaki infaz kararı, Sultan'ın seferi sonrasına bırakılır. Ama bütün yetkileri alınır. Ertuğrul Bey'in bütün uyarılarına rağmen Sultan bu kararından vazgeçmez.

Serbest kalan Sadettin Köpek ise Ertuğrul Bey'den intikam almak için planlarını yapmaya başlamıştır. Diğer yandan Ertuğrul söz verdiği gibi Ares'i serbest bırakır. Daha sonra ise Sadettin Köpek'in gönderdiği Göktuğ'un adamlarının elinden de kurtaran Ertuğrul Bey, onun müslüman olmasına da vesile olmuştur. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107. SON BÖLÜM İZLE

Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı. Fakat Ertuğrul Bey'in bu çabaları, Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba karşısında istediği sonuca erişmez. Mahperi, Sadettin Köpek'in infazını erteletmiş, aynı zamanda sefere çıkacak olan Sultan Aladdin'in ölümü için planlarını yapmaya başlamıştır.