Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle: Şok sahne: Sultan, Ertuğrul Bey'i tutuklatıyor! (Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm nefesleri kesti. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde Sadettin Köpek'in akibeti ne olacak diye merak ediliyordu. Mahperi'nin ricası ile Sadettin Köpek hakkındaki infaz kararı, Sultan'ın seferi sonrasına bırakılır. Ama bütün yetkileri alınır. Ertuğrul Bey'in bütün uyarılarına rağmen Sultan bu kararından vazgeçmez.
Serbest kalan Sadettin Köpek ise Ertuğrul Bey'den intikam almak için planlarını yapmaya başlamıştır. Diğer yandan Ertuğrul söz verdiği gibi Ares'i serbest bırakır. Daha sonra ise Sadettin Köpek'in gönderdiği Göktuğ'un adamlarının elinden de kurtaran Ertuğrul Bey, onun müslüman olmasına da vesile olmuştur. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı. Fakat Ertuğrul Bey'in bu çabaları, Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba karşısında istediği sonuca erişmez. Mahperi, Sadettin Köpek'in infazını erteletmiş, aynı zamanda sefere çıkacak olan Sultan Aladdin'in ölümü için planlarını yapmaya başlamıştır.
Diriliş Ertuğrul son bölümde Ares, Ertuğrul'un yaptıklarına bir anlam veremez. Ertuğrul, ilk olarak Ares'i söz verdiği serbest bırakır. Daha sonra ise Sadettin Köpek'in emrindeki Göktuğ'un elinde onu kurtarır. Ares, Ertuğrul Bey'in bu yaptıkları karşısında şaşırır kalır. Sonrasında ise bunu neden yaptığını sorar. Ertuğrul Bey ise nefsime kalsa seni çoktan öldürürdüm ama dinim böyle yapmamı emrediyor diyince Ares "Senin dinin hak dindir. Madem sen öfkene ve duygularına değil de dininine göre hareket edersin, sen karşısında durulacak adam değilsin Ertuğrul. Yanında olunması gereken adamsın." diyerek müslüman olur. İşte Ares'in müslüman olduğu sahne...
Diriliş Ertuğrul 107. bölümde; Turgut, Ertuğrul’un buyruğuna ve Bamsı’nın ısrarlarına rağmen Çavdar Obası’nı Kayı Obası’na uzak bir yere kurmuştu. Bunu Marya aracılığıyla öğrenen Titan ve Angelos ise iki oba arasındaki yola baskın vermiş, Aslıhan ve Hafsa’yı ele geçirmişlerdi. Haberi duyduktan sonra çılgına dönen Bamsı, Turgut’u suçlamış, ikili arasındaki gerilim artmıştı. Angelos'un ele geçirilmesi ile birlikte alplerin, kaçırılan Aslıhan ve Hafsa'ya karşı ellerinde koz olur. Titan buna karşılık Aslıhan ve Hafsa Sultan'ı serbest bırakmak zorunda kalır. Diriliş Ertuğrul son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, bir kez daha saraya gitmek için yola çıkıyor. Amacı Sultan'ı kendisine yapılan tuzakları haber vermektir. Fakat saray yolunda karşısına çıkan Aziz, Ertuğrul Bey'i hem de Sultan'ın emri ile tutuklayacağını söyler. Sadettin Köpek ve Mahperi Sultan'ın Gıyasettin'i tahta oturtma planları işlemektedir. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...
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