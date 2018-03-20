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Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm 2. fragmanı: Söğüt Türk'ün yurdu olacaktır! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1'de çarşamba günleri ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm heyecanla beklenirken diziye ait yeni fragman paylaşıldı. Diriliş Ertuğrul yeni fragmanında Ertuğrul Bey, Söğüt'e gitmeye karar veriyor. Fakat onu orada bekleyen Bilecik Tekfuru vardır. Sadettin Köpek ile işbirliği yapan tekfura karşı Ertuğrul Bey, Söğüt'ü almak için amansız bir savaşa giriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm 2. fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm 2. fragmanı: Söğüt Türk'ün yurdu olacaktır! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm yeni fragmanı çıktı. TRT 1'in çarşamba akşamları ekrana getirdiği reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Söğüt için savaş başlıyor. Ertuğrul Bey, obayı kurmak için Söğüt'e gideceğini söylüyor. Bilecik tekfuru ise Sadettin Köpek ile yaptığı hain işbirliği ile Ertuğrul Bey'in karşısına dikiliyor. Söğüt için amansız bir savaş başlamak üzeredir. Fragman sonrasında Diriliş Ertuğrul yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Ertuğrul Bey, Söğüt'e doğru yola çıkıyor ve obasını yerleştirmek için uygun bir mekan bulmaya çalışıyor. Fakat karşısında hain ittifak var: Bilecik tekfuru ve azılı düşmanı Sadettin Köpek. Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek, Sultan'ın ölümü sonrasında Ertuğrul Bey'in ve obasının üzerine oynadığı oyunlarına devam ediyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte fragmanlar ve bölüm özeti...

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?

Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde Şehzade Kılıçarslan'ın ölümü sonrasında Ertuğrul Bey'den gelen mektup ile annesi Mahperi Hatun'u odasına kilitler ve kimseyle görüşmesini istemez. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı.

Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü. Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.

Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. Ertuğrul Bey’in bu hamlesinden sonra kalede neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul Bey’e nasıl karşılık verecek? Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey’le ilgili yeni hamlesi ne? Sultan Gıyaseddin’in Mahperi Hatun, Köpek ve Altunaba’yla ilgili planı ne olacak? Köpek, Ertuğrul’u serbest bırakan Sultan Gıyaseddin’e karşı neler yapacak?

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