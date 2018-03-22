Diriliş Ertuğrul 112. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Kılıç hakkımızla fethetmeye muktediriz'

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 21 Mart Çarşamba yayınlanan son bölümünde Ertuğrul Bey ve alplerine, Sadettin Köpek'in hain planıyla büyük bir oyun oynandı. Dizinin 111. bölüm finalinde, Emir Sadettin Köpek'in sefere çıkmamakla tehdit ettiği Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul Bey'i kaleden ve uç beyliğinden uzaklaştıracak olan fermanı mühürlemek zorunda kaldı. Karacahisar Kalesi ve uç beyliği Sultan Gıyaseddin'in fermanıyla Ertuğrul Bey'den alınıp Günalp Bey'e verildi. Diriliş Ertuğrul'un yeni yayınlanan 112. bölüm fragmanında da, Ertuğrul Bey kaleyi Günalp Bey'e teslim ediyor. Ertuğrul Bey'in teslim sırasındaki ,'Uç beyliğini de kaleyi de kılıç hakkıyla aldım. Şimdi kan dökülmesin diye sana teslim ediyorum.' sözleri dikkat çekiyor. Kaleyi ve uç beyliğini alan Günalp Bey ise Emir Sadettin Köpek'in etkisi altındaki Sultan Gıyaseddin'in kararıyla, Bizans Tekfuru Kritos'u serbest bırakan sulh anlaşmasını mühürlüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey ise 'Kılıç hakkımızla fethetmeye kaleler almaya muktediriz.' sözleriyle asıl savaşın yeni başladığının sinyallerini veriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE SADETTİN KÖPEK'İN ERTUĞRUL BEY'E HAİN PLANI DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Söğüt'e gitmeye karar veriyor. Fakat onu orada bekleyen Bilecik Tekfuru vardır. Sadettin Köpek ile işbirliği yapan tekfura karşı Ertuğrul Bey, Söğüt'ü almak için amansız bir savaşa giriyor. Ertuğrul Bey, Söğüt'e doğru yola çıkıyor ve obasını yerleştirmek için uygun bir mekan bulmaya çalışıyor. Fakat karşısında hain ittifak var: Bilecik tekfuru ve azılı düşmanı Sadettin Köpek. Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek, Sultan'ın ölümü sonrasında Ertuğrul Bey'in ve obasının üzerine oynadığı oyunlarına devam ediyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte fragmanlar ve bölüm özeti... Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…