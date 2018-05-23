Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm, Diriliş Ertuğrul hayranlarını ekranlara kilitleyecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Bey, Noyan ile zorlu bir yolculuğa çıktı. Ögeday Han'a verilmek üzere Sultan Gıyaseddin tarafından gönderilen heybede neler var merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ögeday Han'ı deneyimli oyuncu Kaan Çakır canlandıracak. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey nihayet Ögeday Han ile tanışır. Sultanımızın hediyesi diyerek uzattığı heybe için Ödegay "Hanlar Hanı Ögeday Han'a gönderdiği hediyeyi o küçük heybeye mi sığdırmıştır?" sorusuna Noyan'ın uyarılarına rağmen Ertuğrul Bey, herkesi şok eden bir cevap verir. Ertuğrul Bey "Bu heybenin içinde hanlığınızın kaderi var" demesi heybede ne var iyice merak ettirdi. İşte Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanları, özeti ve detayları...

Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERTUĞRUL BEY'İN NOYAN'I KURTARDIĞI AN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti.

Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.