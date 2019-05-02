Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kendisine ve halkına bir memleket kurabilmek için yola çıkan Ertuğrul Bey, bu uğurda gerekirse sevdiklerinden bile vazgeçebilecek kadar gözü kara bir adamdır. Verdikleri mücadelede bir avuç insan ile birlikte hem içlerine sıza hem de dışarıdan gelen düşman ile savaşmak zorunda kalırlar. 146. bölüme kadar gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde yine entrikalar, olaylar Ertuğrul Bey ve çevresindekilerin peşini bırakması. Yayımlanan fragmanda ise esir düştükleri, Oba halkının ise bu esaret karşısında susmayacağı görülüyor.

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Diriliş Ertuğrul 146. Bölümde Yaşananlar

Alıncak ve Dragos’u tuzağa düşüren Ertuğrul Bey bu ikiliyi yakalamayı başarır. Dragos’u idam etmek için Macellum’a çıkartan Ertuğrul Bey, Alıncak’ı öldürür. Dragos’un adamı Branas ile birlikte plan yapan Beybolat ise kimliğini açığa çıkmaması için Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un birliklerine saldırır. Beybolat’ın ise başka bir planı vardır. Onun Albastı olduğunu öğrenenleri öldürecek ve bu sayede Ertuğrul Bey’in kendisi ile ilgili bütün kuşkuları da ortadan kalkacaktır. Branas saldırdığı zaman Ertuğrul Bey’in elinden kurtulmayı başaran Dragos ise Ertuğrul Bey’e saldırmış ancak Ertuğrul Bey Dragos’u öldürmeyi başarmıştır. Bamsı ise büyük bir pişmanlık içinde Söğüt’e gelir. Amacı Ertuğrul Bey’den af dilemektir. Yolda yaralanan Bamsı’nın tedavisi yapıldıktan sonra Ertuğrul Bey’den af dilemeyi başarır. Ağabeyinin gerçek kimliğini öğrenen İlbilge ise her zaman olduğu gibi Ertuğrul Bey’in yanında duracaktır. Kendisine Halep’i yurt olarak seçen ve Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu ise yıllar sonra Söğüt’e gelir. 146. bölümün finaline doğru Ertuğrul Bey ve adamları hezimete uğrar ve tutsak düşerler.