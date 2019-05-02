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Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

kutay.kaya kutay.kaya
EĞLENCE  | 02.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 146. bölümü yayımlandı. Dizinin hemen ardından gelen fragmanda Ertuğrul Bey’in esir düştüğü ve Oba halkının onu kurtarma çabaları görülüyor.

Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kendisine ve halkına bir memleket kurabilmek için yola çıkan Ertuğrul Bey, bu uğurda gerekirse sevdiklerinden bile vazgeçebilecek kadar gözü kara bir adamdır. Verdikleri mücadelede bir avuç insan ile birlikte hem içlerine sıza hem de dışarıdan gelen düşman ile savaşmak zorunda kalırlar. 146. bölüme kadar gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde yine entrikalar, olaylar Ertuğrul Bey ve çevresindekilerin peşini bırakması. Yayımlanan fragmanda ise esir düştükleri, Oba halkının ise bu esaret karşısında susmayacağı görülüyor.

Diriliş Ertuğrul 147.bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Diriliş Ertuğrul 146. Bölümde Yaşananlar

Alıncak ve Dragos’u tuzağa düşüren Ertuğrul Bey bu ikiliyi yakalamayı başarır. Dragos’u idam etmek için Macellum’a çıkartan Ertuğrul Bey, Alıncak’ı öldürür. Dragos’un adamı Branas ile birlikte plan yapan Beybolat ise kimliğini açığa çıkmaması için Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un birliklerine saldırır. Beybolat’ın ise başka bir planı vardır. Onun Albastı olduğunu öğrenenleri öldürecek ve bu sayede Ertuğrul Bey’in kendisi ile ilgili bütün kuşkuları da ortadan kalkacaktır. Branas saldırdığı zaman Ertuğrul Bey’in elinden kurtulmayı başaran Dragos ise Ertuğrul Bey’e saldırmış ancak Ertuğrul Bey Dragos’u öldürmeyi başarmıştır. Bamsı ise büyük bir pişmanlık içinde Söğüt’e gelir. Amacı Ertuğrul Bey’den af dilemektir. Yolda yaralanan Bamsı’nın tedavisi yapıldıktan sonra Ertuğrul Bey’den af dilemeyi başarır. Ağabeyinin gerçek kimliğini öğrenen İlbilge ise her zaman olduğu gibi Ertuğrul Bey’in yanında duracaktır. Kendisine Halep’i yurt olarak seçen ve Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu ise yıllar sonra Söğüt’e gelir. 146. bölümün finaline doğru Ertuğrul Bey ve adamları hezimete uğrar ve tutsak düşerler.

Diriliş Ertuğrul 147. Bölüm Fragmanı

Ertuğrul Bey’in tutsak edildiği haberi obaya ulaşır. Kalabalığın ortasında alınan bu haber sonrasında obaya bir ateş düşecektir. Tutsak edildiği yerde Ertuğrul Bey’e senin arkanda büyük bir güç var sorusu gelir, cevabı ise Rabbim olacaktır. Bütün oba toplanmış Ertuğrul Bey’i nasıl kurtaracaklarını düşünmektedir. Annesi, karısı ve yanından hiç ayrılmayan oba halkı kanlarının son damlasına kadar savaşmaya niyetlidir. Obanın erkekleri Ertuğrul Bey’i bulmak için yola çıkar. Ertuğrul Bey esir haldeyken zalimler karşısında baş eğmemek için dua etmektedir. Obadan yola çıkanlar Ertuğrul Bey ve diğer esirleri kurtarmayı başarabilecekler mi? Bu sorunun yanıtı dizinin yeni bölümünde, dizinin yeni bölümü ise 8 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 kanalında.


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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul fragman

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