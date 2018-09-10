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Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT 1'in bol ödüllü, hayranları yurtdışına taşmış tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmamış olması hayranlarını iyice meraklandırıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Osman Bey'i Burak Özçivit'in canlandıracağı iddiaları heyecanlandırırken yapımcılar, yeni sezona dair diziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. Son dört sezonu ile Türkiye dizi tarihine damgasını vuran, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, 121. bölümü ile 4. sezon finali yapmıştı. Sezon finali ile birlikte dizinin yeni sezonu Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacak sorusu sorulmaya başlandı. Yeni sezon başlama tarihi yaklaşırken Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandıracağı iddiaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ve yapımcılardan gelen bir açıklama dizinin yeni sezonda nasıl devam edeceği sorularını cevaplandırmış oldu? Peki Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

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"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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