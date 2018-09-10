Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. Son dört sezonu ile Türkiye dizi tarihine damgasını vuran, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, 121. bölümü ile 4. sezon finali yapmıştı. Sezon finali ile birlikte dizinin yeni sezonu Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacak sorusu sorulmaya başlandı. Yeni sezon başlama tarihi yaklaşırken Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandıracağı iddiaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ve yapımcılardan gelen bir açıklama dizinin yeni sezonda nasıl devam edeceği sorularını cevaplandırmış oldu? Peki Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.