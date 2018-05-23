Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz bölümlerde kadroda önemli değişiklikler yaşanmıi ve dört yeni isim gelmişti. Moğolların geri dönüşüyle dizinin kadrosuna Şerif Bozkurt, Barış Bağcı, Gönül Nagiyeva, Ali Buhara Mete dahil olmuştu.

Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Kaan Çakır katıldı. Çakır, Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümde Moğol İmparatoru olan Ögeday Han'ı canlandıracak. Ertuğrul Bey, Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gidecek.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır daha önce Kara Melek,Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Çaylak, Aliye, Kış Masalı, Leyla İle Mecnun, Böyle Bitmesin, Adı Mutluluk ve Bodrum Masalı gibi dizilerin yanısıra aralarında Güle Güle, Polis, Gölge, Romantik Komedi'nin yer aldığı birçok sinema filminde rol almıştı.

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğmuştur. Yunanistan Gümilcine’den muhacir olarak gelen bir ailenin ikinci oğludur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda okudu. Daha sonra da ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde okuyarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.