Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey ölüyor mu? İlbilge nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm 2. fragman izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 130. yeni bölümünde İlbilge Hatun ve Artuk Bey'in kaçırılmasının ardından fırtınalar kopacak. Kaçırılan Artuk Bey'in gözleri dağlanırken, Ertuğrul Bey ise Artuk Bey'in sırlarını almak isteyenler tarafından kaçırıldığını anlıyor. Uranos'ın karşısına dikilen Ertuğrul, 'Ya benimle itimat üzerine oturur konuşursun ya da bu kaleden ikimizden birinin cesedi çıkar' diyerek rest çekiyor. Diğer yandan ise Ertuğrul Bey, Beypolat'ın boynunu sıkarak, 'Sen var oldukça bu mesele hallolmayacak. İlbilge Hatun'un canı için öleceksin' diyor. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜM 1. FRAGMANI Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, Beybolat Bey ile Ertuğrul Bey'in karşı karşıya gelince ortalık karışıyor. Ertuğrul Bey, Beypolat ve alplerini zindana attırıyor. Dragos ise 'İki obayı birbirine düşürmek için elimize çok büyük bir fırsat verdi Ertuğrul Bey' diyerek kaos oluşturacak bir plan yapıyor. Dragos, Beypolat'ı zindanda öldürünce bu durum Ertuğrul Bey'den biliniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak? Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?