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Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey ölüyor mu? İlbilge nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm 2. fragman izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.01.2019 01:12 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 130. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 2 Ocak Çarşamba yayınlanacak olan 130. yeni bölümünde Ertuğrul Bey Beypolat'ı öldürüyor mu? Ertuğrul Bey'in 'İlbilge Hatun'un canı için öleceksin' sözü dikkat çekiyor. Diğer yandan Artuk Bey de kaçırılıyor. Peki kaçırılan Artuk Bey ölüyor mu? Uranos'ın karşısına dikilen Ertuğrul Bey resti çekiyor ve 'Bu kaleden ikimizden birinin cesedi çıkar' diyor. İşte Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey ölüyor mu? İlbilge nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm 2. fragman izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 130. yeni bölümünde İlbilge Hatun ve Artuk Bey'in kaçırılmasının ardından fırtınalar kopacak. Kaçırılan Artuk Bey'in gözleri dağlanırken, Ertuğrul Bey ise Artuk Bey'in sırlarını almak isteyenler tarafından kaçırıldığını anlıyor. Uranos'ın karşısına dikilen Ertuğrul, 'Ya benimle itimat üzerine oturur konuşursun ya da bu kaleden ikimizden birinin cesedi çıkar' diyerek rest çekiyor. Diğer yandan ise Ertuğrul Bey, Beypolat'ın boynunu sıkarak, 'Sen var oldukça bu mesele hallolmayacak. İlbilge Hatun'un canı için öleceksin' diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, Beybolat Bey ile Ertuğrul Bey'in karşı karşıya gelince ortalık karışıyor. Ertuğrul Bey, Beypolat ve alplerini zindana attırıyor. Dragos ise 'İki obayı birbirine düşürmek için elimize çok büyük bir fırsat verdi Ertuğrul Bey' diyerek kaos oluşturacak bir plan yapıyor. Dragos, Beypolat'ı zindanda öldürünce bu durum Ertuğrul Bey'den biliniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.

Lais’in ölümüne öfkelenen Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Ertuğrul, üzerine kurulan tuzakları bertaraf edebilecek mi? Ertuğrul, Moğolların ölüm listesinde olan alimleri kurtarabilecek mi? Beybolat’ın Söğüt’e gelişiyle yeniden şekillenen Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat arasında neler yaşanacak? İlbilge, değişen bu durumlar karşısında nasıl bir konum alacak?

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