Diriliş Ertuğrul'da intikam vakti! Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 23 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 132. yeni bölümünde ilginç gelişmeler yaşanacak. Ertuğrul Bey ile İlbilge Hatun'un evleneceğini öğrenen Osman, babasına bu evliliği soruyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi 132. yeni bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak?

Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

DRAGOS ERTUĞRUL BEY'E SALDIRIYOR

Albastı ise Ertuğrul Bey'i öldürmek için direktif almıştır. Ancak, Ertuğrul Bey bu durumun farkındadır. Dragos ise Ertuğrul Gazi'nin eceli olduğunu söylüyor. 'Ertuğrul'u öldüreceğim.Bugün artık ne Zangoç'um ne de komutan Dragos. Bugün Ertuğrul'un eceliyim' diyen Dragos hançerini çekerek Ertuğrul Bey'e saldırmak istiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?