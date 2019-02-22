Diriliş Ertuğrul'da Moğollar'dan obaya şok saldırı! Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 27 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 137. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında Kayı Obasına saldırı için planlarını hazırlayan Alıncak'ın 'Kayı Obası'na kıyamet getirdim' sözleri dikkat çekiyor.

İzzeddin Keykavus'la birlik olan oba beyi, Alıncak'ın karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için harekete geçecektir. Alıncak'ın planı ise Kayı Obasını yerle bir etmektir. Moğollar saldırıya geçerek Kayı Obası'na geliyor ve Halime Hatun'un karşısına çıkıyor. Peki Kayı Obası Moğol saldırısından nasıl kurtulacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi? Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?

