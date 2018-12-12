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Diriliş Ertuğrul'da Selcan Hatun böyle geri dönüyor! Gündüz kurtulacak mı? Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2018 03:06 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 127. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Didem Balçın'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun yıllar sonra obaya geri dönüyor. Selcan Hatun çocuklarıyla birlikte geri dönmesi obadaki herkesi şaşırtıyor. Peki Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Diriliş Ertuğrul'da Selcan Hatun böyle geri dönüyor! Gündüz kurtulacak mı? Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul dizisi 127. yeni bölümüyle 12 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Ertuğrul Bey'in İlbilge Hatun'a söylediği 'Vicdanının sesini dinle. Ben senin yanında olurum' sözleri dikkat çekiyor. Peki yeni bölümde Ertuğrul Bey, Gündüz'ü kurtarabilecek mi? Selcan Hatun'un yıllar sonra obaya geri dönmesi neleri değiştirecek?

SELCAN HATUN BÖYLE GERİ DÖNÜYOR
Dizinin birinci ve ikinci sezonunda Selcan Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.

selcan

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

Diriliş Ertuğrul

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…

Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin’in Söğüt’teki varlığı nasıl neticeler doğuracak?

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