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Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 17.05.2018 02:21 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 118. yeni bölümü Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yeni sezonda büyük değişikliklerin yaşanacağı Diriliş Ertuğrul'da sezon finaline haftalar kala sürpriz gelişmeler yaşandı. Heyecan ve aksiyon dozunun yüksek olduğu son bölümde, Noyan Sultan Gıyaseddin'in karşısına çıkarak Ögeday Han'a itaat etmesini istedi. Teklifi kabul eden Sultan ise Noyan'la birlikte elçisi olarak Ertuğrul Bey'in de gitmesi şartını koydu. Final sahnesinde ise Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı.

Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı

Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan ve yeni dönemde Osman Bey'in hayatını konu alacak Diriliş Ertuğrul'un 16 Mayıs Çarşamba yayınlanan 118. son bölümü Ertuğrul Bey'in neden elçi olduğu ortaya çıktı.

Diziye geçtiğimiz haftalarda geri dönen Noyan, Sultan Gıyaseddin'in karşısına çıkarak, Ögeday Han'a itaat etmesini istedi. 'Güçlü olsan cürmüm kadar yer yakarsın Sultan Gıyaseddin. Ögeday Han'ın önderliğinde önemli olan güçlü olman değil itaat etmendir' diyen Noyan'ın teklifini kabul eden Sultan Gıyaseddin vergileri iki katına çıkarma sözü verdi. Ancak Sultan Gıyaseddin'in bir şartı vardı. Noyan'la birlikte Ertuğrul Bey'in de kendi elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gitmesini istedi. Teklif karşısında Noyan büyük şaşkınlık yaşadı. Sultan Gıyaseddin ise, 'Cevabımı Ögeday Han'a iletmek için giderken benim de bir elçim olacak. Benim de Ögeday Han'a söyleyeceğim mühim şeyler var. Ertuğrul Bey elçim olacak' dedi.

Dizinin final sahnesinde ise sürpriz bir olay yaşandı. Yolda Noyan ve Ertuğrul Bey, adamlarıyla birlikte saldırıya uğradı. Noyan arkadan vurulmak üzereyken Ertuğrul Bey mızrağını düşmana fırlatarak Noyan'ın hayatını kurtardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

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