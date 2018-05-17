Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı

Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan ve yeni dönemde Osman Bey'in hayatını konu alacak Diriliş Ertuğrul'un 16 Mayıs Çarşamba yayınlanan 118. son bölümü Ertuğrul Bey'in neden elçi olduğu ortaya çıktı.

Diziye geçtiğimiz haftalarda geri dönen Noyan, Sultan Gıyaseddin'in karşısına çıkarak, Ögeday Han'a itaat etmesini istedi. 'Güçlü olsan cürmüm kadar yer yakarsın Sultan Gıyaseddin. Ögeday Han'ın önderliğinde önemli olan güçlü olman değil itaat etmendir' diyen Noyan'ın teklifini kabul eden Sultan Gıyaseddin vergileri iki katına çıkarma sözü verdi. Ancak Sultan Gıyaseddin'in bir şartı vardı. Noyan'la birlikte Ertuğrul Bey'in de kendi elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gitmesini istedi. Teklif karşısında Noyan büyük şaşkınlık yaşadı. Sultan Gıyaseddin ise, 'Cevabımı Ögeday Han'a iletmek için giderken benim de bir elçim olacak. Benim de Ögeday Han'a söyleyeceğim mühim şeyler var. Ertuğrul Bey elçim olacak' dedi.

Dizinin final sahnesinde ise sürpriz bir olay yaşandı. Yolda Noyan ve Ertuğrul Bey, adamlarıyla birlikte saldırıya uğradı. Noyan arkadan vurulmak üzereyken Ertuğrul Bey mızrağını düşmana fırlatarak Noyan'ın hayatını kurtardı.