MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun rolünü kim oynuyor? Hande Soral kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 07.11.2018 03:04 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon 122. bölümünde güzel oyuncu Hande Soral ilk defa ortaya çıkıyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun rolündeki Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında ve nerede doğdu? Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Ertuğrul Bey'in yeni eşi mi olacak? Ertuğrul Gazi ilk eşi olan Halime Hatun'un ölümünden sonra yeniden evlendi mi? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun rolünü kim oynuyor? Hande Soral kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisi merakla beklenen yeni sezonunu 7 Kasım Çarşamba akşamı açıyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda 10 yıllık bir aranın ardından yaşananlar ekrana gelecek. Yeni oyuncuların katıldığı dizide en fazla dikkat çekecek isimlerinden biri ise güzel oyuncu Hande Soral olacak. Ertuğrul Bey'le bir tesadüf sonucu karşılaşan Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge karakteri diziye damga vuracak. Peki İlbilge rolünü canlandıran Hande Soral kimdir?

HANDE SORAL İLBİLGE ROLÜNDE
Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncu Hande Soral ise yeni sezonda İlbilge rolüyle diziye katıldı. Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge rolü Ertuğrul Bey arasında aşk yaşanacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

hande

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ?
93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu

HANDE SORAL KİMDİR?

HANDE-SORAL (1)

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

hande 433

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

hande 1111

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır. Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir? Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır? Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Savaşçı'da Haydar Bozkurt'un oğluna veda mesajı! 'Ne mutlu Türküm diyene' Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı izle!Savaşçı'da Haydar Bozkurt'un oğluna veda mesajı! 'Ne mutlu Türküm diyene' Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı izle!
Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izleUfak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande soral hande soral kimdir Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul yeni sezon diriliş ertuğrul ilbilge hatun kim

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Mustafa Sandal'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Kanal D'nin tartışma yaratan dizisi 'Bir Umut Yeter' yalan oldu

Kanal D'nin tartışma yaratan dizisi 'Bir Umut Yeter' yalan oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı'da Haydar Bozkurt'un oğluna veda mesajı! 'Ne mutlu Türküm diyene' Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı'da Haydar Bozkurt'un oğluna veda mesajı! 'Ne mutlu Türküm diyene' Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izle

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü? Tarık Ünlüoğlu ayrıldı mı? EDHO 114. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü? Tarık Ünlüoğlu ayrıldı mı? EDHO 114. son bölüm final sahnesi izle

Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları kimler? Yeni sezonda neler olacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları kimler? Yeni sezonda neler olacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim sevgili oluyor! Barış ve Selim kavga ediyor! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı izle

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim sevgili oluyor! Barış ve Selim kavga ediyor! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı izle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.