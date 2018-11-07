Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun rolünü kim oynuyor? Hande Soral kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisi merakla beklenen yeni sezonunu 7 Kasım Çarşamba akşamı açıyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda 10 yıllık bir aranın ardından yaşananlar ekrana gelecek. Yeni oyuncuların katıldığı dizide en fazla dikkat çekecek isimlerinden biri ise güzel oyuncu Hande Soral olacak. Ertuğrul Bey'le bir tesadüf sonucu karşılaşan Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge karakteri diziye damga vuracak. Peki İlbilge rolünü canlandıran Hande Soral kimdir? HANDE SORAL İLBİLGE ROLÜNDE

Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncu Hande Soral ise yeni sezonda İlbilge rolüyle diziye katıldı. Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge rolü Ertuğrul Bey arasında aşk yaşanacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ?

93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu HANDE SORAL KİMDİR? 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı. 2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı. Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.