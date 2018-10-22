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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

'Diriliş Ertuğrul dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı?' sorusu yanıt buldu. Burak Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Osman' dizisi için ilk defa açıklama yaptı.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından oyuncu Burak Özçivit ile fotoğrafını paylaşan Bozdağ "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş Osman Diriliş Ertuğrul Mehmet Bozdağ Burak Özçivit

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