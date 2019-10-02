Mynet Trend

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni dizi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi hakkında konuştu; "Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek"

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni dizi

Ekranlara geldiği günden bu yana ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay çekimlerine başlanacak yeni projesi "Celaleddin Harezmşah"ın dünyada büyük ses getireceğini ifade etti.

Özbek tarafının teklifi üzerine bir yıldır üzerinde durdukları Celaleddin Harezmşah dizisiyle ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçimlerinin ardından çekimlere başlayacakları bilgisini paylaştı.

Bozdağ, "Celaleddin Harezmşah dizisi vücuda geldiği vakit Türk-Özbek dostluğu adına büyük bir proje olacak." diyerek, dizinin, Özbekistan'ın tanıtılması hususunda da büyük bir vazife göreceğini ve dünyada büyük ses getireceğini vurguladı.

Projede bine yakın kişi görev alacak

Çekimleri, Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin 60'ar dakikalık 13 bölümden oluşacağını, projede bine yakın kişinin görev alacağını anlatan Bozdağ, Özbekistan'ın mimarisi, sanatı ve kostümünü ekip arkadaşlarıyla incelediklerini ve Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Türkiye'den tarihçi, romancı, edebiyatçı, şair ve sanat tarihçilerinin proje üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bozdağ, tarihin büyük kahramanlarından Celaleddin Harezmşah'ın projesinin aslında birçok kişiyi, sanatçıyı ve izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikaye olduğunu ifade etti.

thumbs_b_c_bc8393ddf75225d4144a0051530a363d

"Hayal ürünü böyle bir hikaye yazmak istesek yazamayız." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel bir hayat hikayesi var ki bir filmin, projenin veya dizinin başarılı olması için gerekli entrika, savaş, mücadele, kahramanlık, şecaat, liderlik, merhametlilik, adalet gibi temel duygular zaten Sultan Celaleddin'in hayat hikayesinde mevcut.
Celaleddin'in, Cengizhan gibi dünya çapında bir hükümdarı yeniyor olması ve bunu çok genç yaşta başarması bir kere Celaleddin Harezmşah dizisinin uluslararası alanda çok ses getireceğinin en büyük emaresidir."

"Dizideki askerin elbisesindeki düğme bile bilimsel dayanağa göre yapıldı"

Özbekistan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dizi yapımı konusundaki tecrübesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığına dikkati çeken Nazarbekov, "Türkiye özellikle tarihi diziler konusunda çok ilerledi. Bu yüzden Celaleddin Harezmşah'ın hayatını yansıtan dizi için dünyanın 85 ülkesinden 2 milyar insanın izlediği Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ ile anlaştık." diye konuştu.

Nazarbekov, dizide kullanılacak mimari ve kostümler için Türkiye'den bir ekibin bir ay boyunca Özbekistan'da incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Dizideki askerin elbisesindeki düğmenin bile bilimsel dayanağa göre yapıldığını anlatan Nazarbekov, bu diziyle Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak istediklerini kaydetti.


Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Doğu Anadolu'da 30 bin çocuk sinemayla buluştuDoğu Anadolu'da 30 bin çocuk sinemayla buluştu
Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalya’da gösterime girmeye hazırlanıyorFerzan Özpetek'in yeni filmi İtalya’da gösterime girmeye hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul Celaleddin Harezmşah Mehmet Bozdağ

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7’nci Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabında 30 bin çocuğa ulaştı

Doğu Anadolu'da 30 bin çocuk sinemayla buluştu

Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalya’da gösterime girmeye hazırlanıyor

Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalya’da gösterime girmeye hazırlanıyor

'The Shining' filminde kullanılan balta 200 bin dolara satıldı

'The Shining' filminde kullanılan balta 200 bin dolara satıldı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

Jüri Başkanı Zuhal Olcay

Ryan Reynolds’lu 6 Underground’un fragmanı yayınlandı

Ryan Reynolds’la baş döndüren bir aksiyon! 6 Underground’dan ilk fragman...

Birds of Prey'in ilk fragmanı yayınlandı

Kötü kızlar iş başında! Margot Robbie’li Birds of Prey'in ilk fragmanı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.