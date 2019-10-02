Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni dizi

Çekimleri, Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin 60'ar dakikalık 13 bölümden oluşacağını, projede bine yakın kişinin görev alacağını anlatan Bozdağ, Özbekistan'ın mimarisi, sanatı ve kostümünü ekip arkadaşlarıyla incelediklerini ve Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Türkiye'den tarihçi, romancı, edebiyatçı, şair ve sanat tarihçilerinin proje üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bozdağ, "Celaleddin Harezmşah dizisi vücuda geldiği vakit Türk-Özbek dostluğu adına büyük bir proje olacak." diyerek, dizinin, Özbekistan'ın tanıtılması hususunda da büyük bir vazife göreceğini ve dünyada büyük ses getireceğini vurguladı.

Ekranlara geldiği günden bu yana ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay çekimlerine başlanacak yeni projesi "Celaleddin Harezmşah"ın dünyada büyük ses getireceğini ifade etti.

Bozdağ, tarihin büyük kahramanlarından Celaleddin Harezmşah'ın projesinin aslında birçok kişiyi, sanatçıyı ve izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikaye olduğunu ifade etti.

"Hayal ürünü böyle bir hikaye yazmak istesek yazamayız." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel bir hayat hikayesi var ki bir filmin, projenin veya dizinin başarılı olması için gerekli entrika, savaş, mücadele, kahramanlık, şecaat, liderlik, merhametlilik, adalet gibi temel duygular zaten Sultan Celaleddin'in hayat hikayesinde mevcut.

Celaleddin'in, Cengizhan gibi dünya çapında bir hükümdarı yeniyor olması ve bunu çok genç yaşta başarması bir kere Celaleddin Harezmşah dizisinin uluslararası alanda çok ses getireceğinin en büyük emaresidir."

"Dizideki askerin elbisesindeki düğme bile bilimsel dayanağa göre yapıldı"

Özbekistan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dizi yapımı konusundaki tecrübesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığına dikkati çeken Nazarbekov, "Türkiye özellikle tarihi diziler konusunda çok ilerledi. Bu yüzden Celaleddin Harezmşah'ın hayatını yansıtan dizi için dünyanın 85 ülkesinden 2 milyar insanın izlediği Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ ile anlaştık." diye konuştu.

Nazarbekov, dizide kullanılacak mimari ve kostümler için Türkiye'den bir ekibin bir ay boyunca Özbekistan'da incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Dizideki askerin elbisesindeki düğmenin bile bilimsel dayanağa göre yapıldığını anlatan Nazarbekov, bu diziyle Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak istediklerini kaydetti.



