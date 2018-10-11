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Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun henüz başlamaması diziseverleri meraklandırdı. Diğer dizilerin yeni bölümlerinin üstünden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen Diriliş Ertuğrul'un başlamaması üzerine vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon oldukça heyecanlı bir sezon finaliyle yayın hayatına kısa bir ara veren Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon yayın başlangıç tarihi, son günlerde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer almaya başladı. İşte, diziseverlerin merakla araştırdığı "Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna ilişkin detaylar...

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile alakalı Yapımcı Mehmet Bozdağ, yayıncı kanal ya da başrol oyuncularından henüz net bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden sizlerle paylaşacağız

BURAK ÖZÇİVİT DİZİYE KATILACAK MI?

TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, ''Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

'DİRİLİŞ OSMAN' AÇIKLAMASI

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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