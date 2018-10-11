Geçtiğimiz sezon oldukça heyecanlı bir sezon finaliyle yayın hayatına kısa bir ara veren Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon yayın başlangıç tarihi, son günlerde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer almaya başladı. İşte, diziseverlerin merakla araştırdığı "Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna ilişkin detaylar...

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile alakalı Yapımcı Mehmet Bozdağ, yayıncı kanal ya da başrol oyuncularından henüz net bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden sizlerle paylaşacağız

BURAK ÖZÇİVİT DİZİYE KATILACAK MI?

TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, ''Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

'DİRİLİŞ OSMAN' AÇIKLAMASI